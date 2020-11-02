Коварная боль в животе

Раз в год женщина в обязательном порядке должна посещать гинеколога

Смертность от онкологических заболеваний продолжает расти, при этом рак яичников является одним из самых распространенных видов этой болезни. Его коварность в том, что на ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно, а первые симптомы проявляются на третьей стадии и могут быть спутаны с другими заболеваниями. При этом опухоль развивается достаточно быстро и может метастазировать. Поэтому профессор Мете Гюнгёр настаивает на необходимости регулярного прохождения медицинского обследования у гинеколога.

Когда бить тревогу?

Бытует мнение, что раку яичников больше подвержены женщины в постменопаузальном периоде, однако это не совсем так. Действительно, при наступлении менопаузы функции яичников в целом "угасают", но это не является основной и, к сожалению, единственной причиной возникновения заболевания. Поскольку зачастую на начальных стадиях рак яичников себя никак не проявляет, для своевременного диагностирования заболевания в любом возрасте необходимо регулярно проходить медицинское обследование и следить за своим самочувствием.

Симптомы, при которых необходимо обратиться за медицинской консультацией:

- длительное давление и ощущение переполнения в области паха;

- длительное вздутие живота;

- продолжительные проблемы с перистальтикой, тошнота, газы, рвота и понос;

- частое мочеиспускание;

- вагинальные кровотечения (не связанные с менструацией);

- потеря аппетита, веса, чувство быстрого насыщения.

Медицинский осмотр не стоит откладывать, особенно если наблюдаются совокупность симптомов.

Группы риска

Доподлинно не известны причины развития рака яичников, однако группы риска могут выглядеть следующим образом:

- возраст: средний возраст составляет 59 лет и наступление менопаузы (однако, как говорилось ранее, это не исключает заболевания у более молодых женщин);

- нерожавшие и женщины, которые не были беременны;

- женщины с первыми родами после 35 лет;

- бесплодие.

Отдельно стоит вопрос наследственности. Как и с другими формами рака, вопрос спорный. Согласно исследованиям, наследственность как причина равна примерно 10-15% случаев. Однако отмечают, что риск заболевания раком яичников может быть больше у женщин, чьи родственницы имели злокачественные образования в молочной железе, яичниках или кишечнике.

Профилактика заболевания

Лучшее лечение – это профилактика. К сожалению, не всегда получается диагностировать заболевание на начальной стадии, но каждая женщина должна сделать все от нее зависящее, чтобы сберечь свое здоровье. Прежде всего нужно осуществлять регулярные медицинские осмотры. Раз в год женщина в обязательном порядке должна посещать гинеколога.

Для диагностики рака яичников используют всем известные и проверенные способы:

- осмотр и выявление симптомов;

- применение инструментальных методик обследования, таких как трансвагинальное ультразвуковое исследование;

- компьютерная томография органов грудной области, брюшной полости и таза.

Помимо этого, проводится исследование близлежащих органов для своевременного выявления возможных метастазов.

Лечение

При выборе тактики лечения учитывается стадия, структура опухоли, возраст пациентки и множество других факторов, потому что лечение проводится в комплексе.

По словам профессора Мете Гюнгёра основным методом лечения остается химиотерапия и хирургическое вмешательство. Операция может быть органосохраняющей либо же, при показаниях, производится удаление гинекологических органов и лимфатических узлов, чтобы опухоль не осталась.

Также поскольку существует вероятность рецидива заболевания, пациентка должна постоянно находится под контролем и проходить обследования: осмотр гинеколога и УЗИ.

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