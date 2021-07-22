Ковид поразил легкие нерожденного ребенка: как в Харькове спасали младенца и роженицу

Роженицу и младенца поразил ковид. Коллаж "Сегодня"

Как спасали жизни больной ковидом беременной и ее младенца – случай сложный, один на сотню, говорят в Харьковском роддоме. Но смогли сохранить не только две жизни, но и избежать тяжелых последствий, говорится в новостях "Сегодня".

Реклама

Радость Галины – дочь Мила. Эта кроха три месяца назад почти вся помещалась на мамины ладонях, ведь появилась на свет преждевременно и весила всего 1,45 кг. Женщине пришлось рожать на тридцать второй неделе беременности. Из-за коронавируса, который поразил легкие матери и ребенка. Обеих спасли во втором Харьковском роддоме.

Читайте также: Вакцинация беременных: врач посоветовал подождать результатов исследования

"Были тяжелые у нас пациентки. У нас было так, что все кровати под реанимацию были заняты. И они не день и не два на аппаратах ИВЛ", – говорит директор Харьковского роддома №2 Наталья Герцен.

Анестезиолог Александр Кайдалов помнит каждую роженицу по имени. Боролся за них, как за родных. Роженицу с ребенком разлучили сразу после рождения. Это нужно ради выздоровления обоих. Галина – в кислородной маске, Мила – на искусственной вентиляции легких. Единственная возможность увидеть дочь тогда была – фото и видео. Александр ежедневно посылал отчеты своей пациентке.

"Это, наверное, больше всего меня мотивировало жить. Что она вот там живет, борется за себя", – признается Галина.

Читайте также: Беременность и ковид: риск ранних родов возрастает

Реклама

Битву за эти две жизни медики выиграли. Галина же искала способ поблагодарить врачей. Сделала это через Фонд Рината Ахметова. В рамках национальной кампании #Дякуемомедикам.

"Я написала слова благодарности Александру Васильевичу, так как в моем сердце он навсегда, просто я ему буду благодарна до конца жизни!" – делится женщина.

#Дякуемомедикам – лишь часть большой благотворительной программы "Ринат Ахметов – спасение жизней". Только на борьбу с COVID-19 меценат выделил 450 миллионов гривен. Для больниц закупают не только оборудование. На днях медики Харьковского роддома получили от фонда релакс-комплект – массажное кресло, кофемашины, увлажнитель воздуха.