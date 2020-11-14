Українська
$ 28,2
33,27
  1. Последние новости Украины

COVID-19 у Зеленского: президент рассказал о своем самочувствии (видео)

14 ноября, 18:45

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Глава государства опубликовал видео из Феофании

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого 9 ноября выявили коронавирус, чувствует себя хорошо.

Реклама

Об этом сказал Зеленский в своем видеообращении на своей официальной странице в Telegram.

"На этот раз с Русланом Стефанчуком и Алексем Резниковым говорим о карантине выходного дня, выборах в США, работе Верховной Рады, новых КПВВ и здоровье украинцев", – подписал видео Зеленский.

Кроме того, глава государства развеял миф, что его лечение обходится 1 млн грн в день.

Напомним, 12 ноября президент записал первое видеообращение. Зеленский заявил, что украинские телеканалы не показывают хорошие новости, и поэтому он будет "сам рассказывать вам о событиях рабочего дня".

Напомним, кроме Зеленского, коронавирус обнаружили у целого ряда украинских топ-чиновников: главы его офиса Андрея Ермака, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука, вице-премьера Алексея Резникова и министра финансов Сергея Марченко.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Главврач рассказал, сколько Зеленский платит за лечение в
Главврач рассказал, сколько Зеленский платит за лечение в "Феофании"Политика
Народный синоптик рассказал, когда ударят сильные морозы
Народный синоптик рассказал, когда ударят сильные морозыУкраина
Мэры бунтуют против карантина выходного дня: какие города против
Мэры бунтуют против карантина выходного дня: какие города противУкраина
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)Политика
У Путина признали – Украина и Россия больше не братские народы
У Путина признали – Украина и Россия больше не братские народыПолитика
И снова коронавирусный рекорд: онлайн-брифинг Минздрава
И снова коронавирусный рекорд: онлайн-брифинг МинздраваУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять