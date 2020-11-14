COVID-19 у Зеленского: президент рассказал о своем самочувствии (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого 9 ноября выявили коронавирус, чувствует себя хорошо.

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Об этом сказал Зеленский в своем видеообращении на своей официальной странице в Telegram.

"На этот раз с Русланом Стефанчуком и Алексем Резниковым говорим о карантине выходного дня, выборах в США, работе Верховной Рады, новых КПВВ и здоровье украинцев", – подписал видео Зеленский.

Кроме того, глава государства развеял миф, что его лечение обходится 1 млн грн в день.

Напомним, 12 ноября президент записал первое видеообращение. Зеленский заявил, что украинские телеканалы не показывают хорошие новости, и поэтому он будет "сам рассказывать вам о событиях рабочего дня".

Напомним, кроме Зеленского, коронавирус обнаружили у целого ряда украинских топ-чиновников: главы его офиса Андрея Ермака, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука, вице-премьера Алексея Резникова и министра финансов Сергея Марченко.

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