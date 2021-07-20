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Козак оценил шансы Украины на вступление в НАТО и ЕС

20 июля 2021 17:35

Богдан Приходько Богдан Приходько

Вступать в Альянсы – это суверенное право Украины, отметил замглавы Администрации президента РФ

Козак сомневается, что Украина вступит в НАТО и ЕС в ближайшем будущем. Фото: коллаж "Сегодня"

Козак сомневается, что Украина вступит в НАТО и ЕС в ближайшем будущем. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина имеет право на вступление в НАТО. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale, опубликованном во вторник, 20 июля, на сайте посольства РФ во Франции.

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"В какие альянсы вступать – это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что мы можем сделать в этих условиях – это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", – подчеркнул он.

В то же время Козак сомневается в скором членстве Украины в ЕС и НАТО.

"Мяч на стороне ЕС и НАТО. По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем", – добавил он.

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Ливень в Киеве/коллаж "Сегодня"

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что президент Владимир Зеленский раскритиковал Европейский Союз за отсутствие конкретики в отношении Украины.

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Также мы информировали, что в Вильнюсе состоялось третье заседание "Люблинского треугольника", во время которого министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Литвы Габриелюс Ландсбергис и Польши Збигнев Рау подписали ряд новых документов, в том числе декларацию о поддержке Украины в НАТО и ЕС.

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