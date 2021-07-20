Козак предлагает за год закончить войну на Донбассе, но на условиях Кремля

Москва не выполняет даже первый пункт Минских соглашений, но постоянно обвиняет Киев в срыве договоренностей

Дмитрий Козак / Фото: kremlin.ru

Россия развязала войну на Донбассе, а теперь угрожает даже вторгнуться туда. При этом пытается склонить Киев на мирное урегулирование, но на своих условиях. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак предлагает пойти по Минским соглашениям, которые прописаны не в пользу Украины.

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В интервью французскому изданию Politique Internationale он отметил, что конфликт на Донбассе действительно может быть урегулирован в полном объеме в течение одного года.

"От принятия комплекса законодательных актов Украины до проведения внеочередных местных выборов и восстановления Киевом контроля над всей совокупностью государственной границы. Это возможно, если истинной целью украинских руководителей является завершение конфликта, а основой для этого – Минские соглашения", – сказал Козак.

Он перечислил шаги, которые приведут к окончанию войны, но они или не в пользу Украины, или Козак манипулирует фактами. Например, он пожаловался, что после подписания в 2015 году "Минска" не случилось отвода тяжелого вооружения. Но тогда Россия даже после захвата Дебальцево продолжала обстреливать ВСУ и не собиралась убирать оружие.

Козак говорит, что Киев не отвечает на "мирные предложения" боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР", и якобы "не раскрывает даже устного описания своего видения будущих финальных условий урегулирования конфликта". Киев уже давно официально дал понять, что не будет вести переговоры с боевиками, а только с Россией, а также поддержал новый мирный план, т.н. кластеры Франции и Германии.

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Козак заявляет об отсутствии выполнения договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки". В то же время в Украине отмечают, что именно Россия ничего не выполнила: было заключено перемирие, которое уже давно не соблюдается.

"В логике урегулирования любого конфликта, даже на бытовом уровне, первым шагом к его прекращению является достижение договоренностей сторон об условиях бесконфликтного сосуществования в будущем. Как только такое согласие достигнуто, стороны достаточно легко договариваются о прекращении любых недружественных действий в отношении друг друга. Эту логику мне неоднократно подтверждали и украинские генералы, которые командуют военной операцией на Донбассе", – подчеркнул Козак.

Отметим, что Москва настаивает на том, что в ОРДЛО нужно сначала провести выборы под дулами автоматов, боевикам Киев должен дать полную амнистию и только потом передача Украине контроля над границей. В то же время РФ не выполняет даже первый пункт документа – прекращение огня. Киев же настаивает на выводе российских войск с Донбасса, разоружении боевиков, передаче контроля над ОРДЛО и только потом будут выборы. Президент Украины неоднократно заявлял о необходимости изменения "Минска". Читайте подробнее в нашем материале, почему инициативу Зеленского эксперты считают важной.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией