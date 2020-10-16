"Красная зона" для регионов: в Украине определили новые правила

В регионах "красной зоны" карантина комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям установила ограничения.

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Об этом сообщается в постановлении на сайте Кабинета министров.

Так, во всех регионах, которые с 19 октября будут в "красной" зоне", разрешено продолжить работу общественного транспорта.

Кроме этого, разрешена работа торгово-развлекательных центров и различных магазинов – кроме Донецкой области.

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В Донецкой области разрешено посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельства.

В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа учреждений образования (школ, колледжей, ВУЗов).

В Киевской области разрешена работа прочих развлекательных заведений.

Также отметим, что разрешена работа тех заведений и учреждений, которые изначально предусмотрены постановлением Кабмина от 22 июля – заправок, банков, страховых агентств, медицинских и ветеринарных учреждений, станций техобслуживания автомобилей, компьютерных сервисов, ремонта бытовой техники и почтовых отделений, а также работа общепитов на вынос и доставку.

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Ранее мы сообщали, что Харьков внесли в "красную зону" карантина- кроме областного центра, в "красную зону" попали город Люботин, а также Богодуховский, Лозовский и Первомайский районы.

Во всем мире с начала пандемии COVID-19 зафиксировано 38 млн 854 тыс. 432 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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