Красная зона в Украине вскоре может расшириться: кто в зоне риска

В Украине Черкасская область оказалась на грани красной зоны карантина. Кроме того, туда могут попасть и Винницкий, и Харьковский регионы.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник, 9 ноября.
Кто рискует вскоре попасть в красную зону карантина?
Как рассказал Ляшко, власти уже сделали представление в Кабинет Министров Украины о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса перевода Черкасской области в красный уровень эпидемической опасности.
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Кроме того, в зоне риска оказались Винницкая и Харьковская области.
Коронавирус в Украине
За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).
Также за прошлые сутки госпитализировали 2967 человек, а летальных исходов – 833. Кроме этого, выздоровели от коронавируса 16 609 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 107 489 человек;
- выздоровели – 2 537 565 человек;
- летальных исходов – 73 390.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Киев
- Херсонская область
- Одесская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Николаевская область
- Ровенская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
- Львовская область
- Волынская область
Оранжевая зона
- Винницкая область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Закарпатская область
Желтая зона
- Кировоградская область
- Тернопольская область
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