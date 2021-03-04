"Красную зону" в Украине снова могут расширить: каким областям готовиться

Ситуация с коронавирусом в "оранжевой зоне" ухудшается

В Украине "красную зону" карантина снова могут расширить. По состоянию на сегодня, 4 марта, ситуация с коронавирусом ухудшается сразу в нескольких областях

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

Так, на сегодня жесткий карантин "красной зоны" введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.

Какие области на подходе:

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Винницкая область;

Закарпатская область;

Тернопольская область;

"еще ряд областей, где сегодня "оранжевый уровень".

По словам премьера, если больше половины областей Украины будет в "красной зоне", то правительству придется рассмотреть возможность локдауна по всей стране.

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Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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