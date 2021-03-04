"Красную зону" в Украине снова могут расширить: каким областям готовиться

В Украине "красную зону" карантина снова могут расширить. По состоянию на сегодня, 4 марта, ситуация с коронавирусом ухудшается сразу в нескольких областях
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.
Так, на сегодня жесткий карантин "красной зоны" введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.
Какие области на подходе:
- Винницкая область;
- Закарпатская область;
- Тернопольская область;
- "еще ряд областей, где сегодня "оранжевый уровень".
По словам премьера, если больше половины областей Украины будет в "красной зоне", то правительству придется рассмотреть возможность локдауна по всей стране.
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