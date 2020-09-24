Тернополь вернулся в "красную" зону: новая карантинная карта Украины

Самые жесткие эпидемиологические правила будут действовать лишь в двух городах Украины

Через три дня после того, как в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения, правительство решило опять обновить деление на карантинные зоны из-за распространения коронавирусной инфекции.

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Как сообщил 24 сентября у себя в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов, соответствующее решение было принято на внеочередного заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, в "красной" зоне оказался только город Бережаны в Тернопольской области, а также "пониженный" до "оранжевого" уровня 18 сентября Тернополь.

В "оранжевую" зону из областных центров поместили Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков и Черновцы. Также здесь оказались крупные города: Коростень, Мелитополь, Коломыя, Обухов, Измаил, Черноморск, Дубно, Каменец-Подольский, Канев и Смела.

А вот карантинные ограничения в Киеве и Виннице ослабили до "желтого" уровня, который также также будет действовать в Луцке, Днепре, Житомире, Запорожье, Львове, Николаеве, Полтаве, Одесе, Ривном и Черкассах.

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В силу новые ограничения вступают с 28 сентября.

Напомним, что по состоянию на 24 сентября в Украине официально зарегистрировали 188 106 случаев COVID-19, из которых 3 757 оказались смертельными. Выздороветь при этом удалось 83 458 заболевшим.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации главный санитарный врач страны Виктор Ляшко допускает новый национальный локдаунв Украине, но при этом рассказал, как этого избежать.

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