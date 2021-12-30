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"Красных" больше нет: в Украине обновили зоны карантина – список

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
30 декабря, 10:44
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Министерство здравоохранения обновило данные эпидемической ситуации в стране
COVID-ситуация улучшилась
COVID-ситуация улучшилась / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине все области перешли в желтую зону карантина. Во всех регионах стабилизировались COVID-показатели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинная зона

Желтая

  • Киев,
  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская (области).

Ограничения в желтой зоне

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Согласно им, посещать общественные заведения в желтой зоне могут только люди, вакцинированные по крайней мере одной дозой COVID-вакцины и имеющие COVID-сертификат или справку о прививке. Подойдут также и другие ковидные документы – отрицательный тест на COVID-19, действующий 72 часа, или сертификат о выздоровлении.

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Работники ресторанов, спортзалов, гостиниц также должны иметь по крайней мере одну прививку против коронавируса.

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