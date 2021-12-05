"Красных" областей может стать меньше: в Украине обновили карантинные зоны

Решение о выходе региона из красной зоны принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС

8 "красных" регионов могут перейти сразу в желтую зону / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов красной зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям желтой зоны.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

Киев

Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Оранжевая зона

Полтавская область

Закарпатская область

Желтая зона

Тернопольская область

Кировоградская область

Черновицкая область

Харьковская область

Коронавирус в Украине

За сутки 4 декабря в Украине зафиксировано 6622 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 690, медработников – 68).

За прошлые сутки госпитализировали 2926 человек, а выздоровели от коронавируса 9274 человека. Летальных случаев – 278.

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За все время пандемии в Украине выздоровели 3 050 659 человек. Всего проведено 16 076 359 ПЦР-тестирований.

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