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"Красных" областей может стать меньше: в Украине обновили карантинные зоны

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
5 декабря, 09:58
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Решение о выходе региона из красной зоны принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС
8 "красных" регионов могут перейти сразу в желтую зону
8 "красных" регионов могут перейти сразу в желтую зону / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов красной зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям желтой зоны.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область

Оранжевая зона

  • Полтавская область
  • Закарпатская область

Желтая зона

  • Тернопольская область
  • Кировоградская область
  • Черновицкая область
  • Харьковская область

Коронавирус в Украине

За сутки 4 декабря в Украине зафиксировано 6622 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 690, медработников – 68).

За прошлые сутки госпитализировали 2926 человек, а выздоровели от коронавируса 9274 человека. Летальных случаев – 278.

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За все время пандемии в Украине выздоровели 3 050 659 человек. Всего проведено 16 076 359 ПЦР-тестирований.

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