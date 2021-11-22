"Красных" скоро будет меньше? Где стабилизировалась ситуация с COVID-19

В оранжевой и желтой зоне всего по 3 области

В Украине зафиксировали 7464 новых подтвержденных случаев / Коллаж "Сегодня"

В Украине 18 регионов находятся в красной зоне адаптивного карантина. В желтой зоне осталось только три зоны.

Об этом сообщает МОЗ.

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Красная зона:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

Оранжевая зона

Полтавская,

Харьковская,

Закарпатская.

Желтая зона

Тернопольская,

Кировоградская,

Черновицкая области.

В двух областях полностью стабилизировались показатели. Они стали лучше во Львовской и Луганской областях. Пока эти регионы все еще находятся в красной зоне.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 579, а медработников – 74.

Также за минувшие сутки:

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госпитализирован – 2501 человек;

летальных исходов – 326;

выздоровели – 10 540 человек.

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