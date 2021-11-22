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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Красных" скоро будет меньше? Где стабилизировалась ситуация с COVID-19

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
22 ноября, 10:20
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В оранжевой и желтой зоне всего по 3 области
В Украине зафиксировали 7464 новых подтвержденных случаев / Коллаж "Сегодня"
В Украине зафиксировали 7464 новых подтвержденных случаев / Коллаж "Сегодня"

В Украине 18 регионов находятся в красной зоне адаптивного карантина. В желтой зоне осталось только три зоны.

Об этом сообщает МОЗ.

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Красная зона:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая.

Оранжевая зона

  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Закарпатская.

Желтая зона

  • Тернопольская,
  • Кировоградская,
  • Черновицкая области.

В двух областях полностью стабилизировались показатели. Они стали лучше во Львовской и Луганской областях. Пока эти регионы все еще находятся в красной зоне.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 579, а медработников – 74.

Также за минувшие сутки:

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  • госпитализирован – 2501 человек;
  • летальных исходов – 326;
  • выздоровели – 10 540 человек.

Ранее мы писали:

  • На Закарпатье придумали схему, как вакцинировать украинцев, которые купили поддельные сертификаты или же имеют настоящие, но прививку не делали.
  • В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, якобы прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.

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