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Красных стало больше: в Украине обновили зоны карантина

20 марта, 11:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В красную зону карантина попала Одесская область

В Украине сегодня, 20 марта, обновили зоны карантина. Так, Одесскую область внесли в красную зону.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Теперь в красной зоне карантина находятся шесть регионов:

  • Киев;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Черновицкая область;
  • Закарпатская область;
  • Одесская область.

Оранжевыми теперь являются 11 областей:

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  • Винницкая;
  • Донецкая;
  • Киевская;
  • Кировоградская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская.

Остальные регионы находятся в желтой зоне карантина.

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Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Украине проведут массовое тестирование на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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