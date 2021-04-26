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"Красных" стало меньше: в Украине обновили зоны карантина

26 апреля, 13:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Появились последние показатели по коронавирусу в областях – какие регионы сейчас в красной зоне – список

В Украине количество "красных" регионов уменьшилось до 10. Из самой строгой зоны вышли Одесская и Львовская области.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, теперь в красной зоне карантина находятся 10 регионов:

  • Киев;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Николаевская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область.

Оранжевыми теперь являются 9 областей:

  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Кировоградская;
  • Луганская;
  • Ровенская;
  • Тернопольская;
  • Черкасская.

Желтых областей стало 6:

В тренде
В Украине резко упали темпы вакцинации от COVID-19: ТОП-5 регионов-аутсайдеров
  • Херсонская;
  • Ивано-Франковская;
  • Закарпатская;
  • Черновицкая;
  • Одесская;
  • Львовская.
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Последние четыре региона вышли из красной зоны, где находились больше месяца.

Ранее мы сообщали, что в Украине после выходных выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Киеве власть рекомендует провести богослужения на праздники онлайн.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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регионы карантин Минздрав Украина коронавирус ограничения красная зона
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