"Красных" стало меньше: в Украине обновили зоны карантина

Появились последние показатели по коронавирусу в областях – какие регионы сейчас в красной зоне – список

В Украине количество "красных" регионов уменьшилось до 10. Из самой строгой зоны вышли Одесская и Львовская области.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, теперь в красной зоне карантина находятся 10 регионов:

Киев;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Николаевская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область.

Оранжевыми теперь являются 9 областей:

Винницкая;

Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Кировоградская;

Луганская;

Ровенская;

Тернопольская;

Черкасская.

Желтых областей стало 6:

Херсонская;

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Черновицкая;

Одесская;

Львовская.

Реклама

Последние четыре региона вышли из красной зоны, где находились больше месяца.

Ранее мы сообщали, что в Украине после выходных выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Киеве власть рекомендует провести богослужения на праздники онлайн.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама