"Красных" станет еще больше? В каких регионах растет заболеваемость на COVID-19

По состоянию на 10 ноября в Украине 16 областей находятся в красной зоне адаптивного карантина. С каждым днем медики фиксируют все больше случаев COVID-19.
Об этом сообщает МОЗ.
Кто находится в красной зоне
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Ивано-Франковская область,
- Запорожская область,
- Киевская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Одесская область,
- Ровенская область,
- Сумская область,
- Херсонская область,
- Хмельницкая область,
- Черниговская область.
Кто находится в оранжевой зоне
- Винницкая область,
- Закарпатская область,
- Полтавская область,
- Харьковская область,
- Черкасская область,
- Черновицкая область.
Кто остался в желтой зоне
- Кировоградская область,
- Тернопольская область.
Критической ситуацией считается, если занятость кроватей с кислородом – более 65%. В Тернопольской области этот показатель составляет 56, 8%, в Кировоградской – 49, 9%.
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Больше всего новых случаев за сутки 9 ноября зафиксировали в Киеве (1740), Днепропетровской области (1792), Одесской области (1572), Полтавской области (1591), Харьковской области (1719).
Статистика коронавируса в Украине
За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1539, медработников – 529.
За прошлые сутки госпитализировали 5696 человек, кроме этого, зафиксировали 816 летальных случаев. Выздоровели 16 277 человек.