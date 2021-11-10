"Красных" станет еще больше? В каких регионах растет заболеваемость на COVID-19

В желтой зоне карантина осталось только две области

В Украине зафиксировали 23 283 новых подтвержденных случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

По состоянию на 10 ноября в Украине 16 областей находятся в красной зоне адаптивного карантина. С каждым днем медики фиксируют все больше случаев COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ.

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Кто находится в красной зоне

Волынская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Ивано-Франковская область,

Запорожская область,

Киевская область,

Луганская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Ровенская область,

Сумская область,

Херсонская область,

Хмельницкая область,

Черниговская область.

Кто находится в оранжевой зоне

Винницкая область,

Закарпатская область,

Полтавская область,

Харьковская область,

Черкасская область,

Черновицкая область.

Кто остался в желтой зоне

Кировоградская область,

Тернопольская область.

Критической ситуацией считается, если занятость кроватей с кислородом – более 65%. В Тернопольской области этот показатель составляет 56, 8%, в Кировоградской – 49, 9%.

Больше всего новых случаев за сутки 9 ноября зафиксировали в Киеве (1740), Днепропетровской области (1792), Одесской области (1572), Полтавской области (1591), Харьковской области (1719).

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1539, медработников – 529.

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За прошлые сутки госпитализировали 5696 человек, кроме этого, зафиксировали 816 летальных случаев. Выздоровели 16 277 человек.

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