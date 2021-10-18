Красных зон в ближайшее время станет больше: прогноз Минздрава

В ближайшее время список красных зон в Украине может увеличится. Сейчас в стране самые жесткие правила карантина действуют в пяти регионах.
Об этом рассказал во время брифинга главный санврач Игорь Кузин.
Кто уже в красной зоне?
В Украине уже пять красных зон. Туда попали такие области:
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- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Херсонская.
Кто следующий?
Кузин заявил, что красных зон будет больше. Однако конкретных областей в этот раз он не называл.
"Не исключаем, что в ближайшее время красный уровень могут установить и в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах", – сказал санврач.
На территории красной зоны запрещается:
- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Ограничения не будут применяться, если у всех посетителей и сотрудников будет доступен зеленый COVID-сертификат, то есть все они будут полностью вакцинированы против коронавирусной болезни. В красной зоне разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
Ранее мы писали:
- В Херсоне из-за красной зоны адаптивного карантина люди жалуются на транспортный коллапс. Маршрутки не выходят на рейсы, а на остановках с самого утра скопились огромные очереди.
- Власти Харькова также уже предупредили местных жителей о возможном усилении карантина в городе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.