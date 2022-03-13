Красный Крест передал Украине мешки для тел российских солдат

Со скрипом удается добиться от Международного движения Красного Креста каких-то действий относительно тел погибших российских солдат на территории Украины. Сейчас удалось получить мешки для погибших оккупантов, от которых отказалась их страна.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в прямом эфире общего информационного марафона UAразом.
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"Они нам предоставили мешки. Мы тоже за ними обращались, потому что у нас не было такого большого количества своих. Обратились они (Красный Крест – ред.) в Российскую Федерацию, но пока ответа нет", – сообщила министр Верещук.
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Напомним, что, согласно официальной информации Минобороны Украины, во время военных действий на территории нашей страны погибли уже более 12 тысяч солдат армии РФ.
Украина начала обращаться к Красному Кресту с тем, чтобы международная организация вывезла тела российских солдат на родину еще 26 февраля. Российская сторона не дает на это согласия.
Обстановка
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас внимание правительства сосредоточено на ряде направлений, которые критически важны для нашей страны, но быстрой победы ждать не стоит.
- Украинские защитники захватили и уничтожили значительное количество бронетанковой и автомобильной техники врага.
- По данным Командования воздушных сил ВСУ, По состоянию на полночь 12.03.2022 российский противник продолжает наступательную операцию против Украины. Российские солдаты ведут перегруппировку и готовятся к новым нападениям.
- Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БПЛА, вероятно, с территории Республики Беларусь.