Главное о Дубинском: с чего начались проблемы, шансы в политике и чем опасна дружба с Коломойским

Дубинскому фатально не везет уже несколько месяцев – он даже в ДТП попал. "Сегодня" разбирались, закончится ли эта полоса невезения

У Дубинского, наверное, проблемы с гороскопом. Третий месяц подряд неприятности. И чем дальше, тем дела идут хуже. 15 марта Дубинского исключили из партии Слуга народа – формально "за грубые нарушения дисциплины". 14 марта его сняли с должности руководителя Киевской областной организации этой партии. А еще раньше Дубинский попал в аварию. Одним словом, не фартит...

Шутку про красный круглый цвет не все поняли

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Накануне исключения из партии Дубинский выдвинул ультиматум Зеленскому – и дал срок 24 часа. Но президент не ответил ему. А тем временем Дубинского исключили из партии СН. Кстати говоря, срок ультиматума еще не вышел.

Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко, сообщая об исключении Дубинского, говорил иронично и даже пошутил. Правда, шутка у него получилась не слишком понятной – про "красные круглые цвета".

"Мы ему открыли путь – в большую или маленькую политику, это уже он сам решит, – сказал Корниенко. – Теперь зеленый цвет не тяготеет над паном Дубинским. И далее он может выбирать один из других цветов в ВР, там есть и фиолетовые цвета на политическом плане, и красные круглые цвета, такие круги красные… Мы без него будем, а он без нас".

Цветные намеки – о чем вообще речь

Первым о цветах заговорил сам Дубинский. 14 марта он опубликовал в своем Instagram фото черного автомобиля Mercedes Gelandewagen и подписал: зеленый был ошибкой.

Пост был двояким. Ранее сайт "Сегодня" узнал, что Дубинский продает свой зеленый Mercedes Geladewagen 2009 года. На этом автомобиле, "забрендированном" в партийные цвета президентской политсилы, Дубинский ранее неоднократно позировал перед журналистами.

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Александр Дубинский и его зеленый "гелик". Фото: 5 канал

Также выяснилось, что автомобили Дубинского, в том числе и зеленый "гелик", достались в подарок от мамы. Как известно, "мама любит скорость".

4 марта Дубинский выставил "гелик" на продажу. Соответствующее объявление опубликовано на AutoRIA. Цена авто – 49 900 долларов. В среднем по рынку цена на такой "мерс" примерно на 10 000 долларов ниже. То есть, продавец рассчитывает на то, что ему заплатят больше за популярность.

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Но учитывая, что это уже второе объявление о продаже того же автомобиля (первое было размещено в августе прошлого года, и тогда за него просили 55 000 долларов), выгодно продать зеленый "мерс" не получается.

С другой стороны, "зеленый – ошибка" – это еще и политический намек. Дубинский дает понять, что сожалеет о сотрудничестве с партией Зеленского. На этой почве под его постом в Instagram даже началась ссора.

"Положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?" – написал Дубинскому в комментах замглавы офиса президента Юрий Костюк. В ОП Костюк отвечает за гуманитарные вопросы.

"Ну, сходи" – прокомментировал этот выпад Дубинский.

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Цвета, которые предложил Дубинскому председатель партии СН Корниенко – фиолетовый и "красный круглый". Не всем ясно, что имел в виду, так что объясним.

Фиолетовый – это цвет партийной символики партии "За Майбутнє". Или "За майбах", как принято называть ее в народе. Есть также соответствующая депутатская группа в Верховной Раде.

В эту группу, в частности, входят:

Виктор Балога – раньше его называли "хозяином Закарпатья",

– раньше его называли "хозяином Закарпатья", Александр Герега , по аналогии его можно назвать "хозяином Эпицентра",

, по аналогии его можно назвать "хозяином Эпицентра", Ярослав Дубневич, бизнес-деятельность которого на Укрзалізниці и в энергетике стала широко известна по расследованиям НАБУ и целого ряда медиа.

А председателем "За Майбах" является Игорь Палица – близкий друг и соратник Коломойского, с которым они вместе занимались бизнесом в энергетике. Дубинского также считают "депутатом Коломойского". На связи Дубинского с олигархом, попавшим под американские санкции, пресса не раз акцентировала внимание.

С красными круглыми цветами все гораздо проще. Речь о партии Шария, эмблемой которой был красный воздушный шарик.

Стоп… А Дубинский точно человек Коломойского?

Прямых доказательств нет. Но есть два обстоятельства.

Образ жизни нардепа, а в прошлом – журналиста, сильно отличается от возможного на доходы от этой деятельности. Зеленый "гелик" еще куда ни шло, но расследование Bihus.info еще в 2019 году показало, что у семьи Дубинского имеется:

17 автомобилей, в том числе 7 записаны на маму. И среди них есть " Мазерати" .

И среди них есть " . 24 объекта недвижимости, в том числе 6 земельных участков в поселке Хотов под Киевом, дом на Соломенке, две квартиры на Подоле -– в доме, прилегающем к отелю Fairmont. Все вместе "потянет" на 2,5 млн. долл.

Расследование о Дубинском bihus.info

Тут явно попахивает не просто дружбой, а плодотворным сотрудничеством с олигархом. Кстати, по поводу сотрудничества.

Есть мнение, что медиаактивность Дубинского нацелена на то, чтобы атаковать врагов Коломойского. А таких порядочно. Например, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, при которой у Коломойского отобрали ПриватБанк. Именно Гонтаревой Дубинский посвятил множество слов, и среди них – почти ни одного хорошего.

Также под его обстрел попал Петр Порошенко, с которым у Коломойского также имелось большое недопонимание. А в последнее время Дубинский активно боролся с "соросятиной" –на чем, собственно, он и сошелся с "красно-круглым" Шарием.

Фактически активность Дубинского против американцев и их симпатиков в Украине необычным образом совпала с проблемами, возникшими у Коломойского с законом в США.

Совпадение? Ну, может быть...

Что за ультиматум Дубинский выставил президенту

14 марта после того, как Дубинского "попросили" с поста главы Киевской организации СН, он записал видео. В нем он заявляет, что его сняли с должности его мошенники и аферисты. Делать этого они не имели никакого права.

"Речь тут об избирателях, которые проголосовали за эту партию в киевской области. В Киеве СН собрала 7%, а из-за того, что мы занимались выборами в Киевской области, партия набрала 18% и в итоге получила лучший результат по соотношению – количество депутатов областных советов к количеству мандатов СН – в стране, – говорит Дубинский. – Потому что я шел первым номером от этой партии по списку; а голосовали за конкретных людей; за конкретные обещания. Вместо того, чтобы их реализовывать, мы вынуждены бороться с мошенниками, аферистами и рейдерами, которые фактически возглавляют партию Слуга народа"…

Ультиматум Дубинского – видео Youtube / Dubina.TB

В этом видео Дубинский задает вопрос Зеленскому: причастен ли президент к его отстранению? И дает Зеленскому срок в 24 часа на то, чтобы он ответил.

Кстати, Зеленский так и не ответил. Исключение Дубинского из партии произошло еще до истечения срока его ультиматума.

Когда и почему у Дубинского начались проблемы

Проблемы у Дубинского начались с пленок Деркача. Андрей Деркач – политик из Днепра, его отец руководил при президенте Кучме Службой безопасности Украины.

Деркач-младший поработал оперативником СБУ в Днепропетровской области в 90-е. До этого учился в Харькове, затем в Москве, в Академии Министерства безопасности РФ (1990-1993 гг).

В сентябре 2019 года Деркач и Дубинский сделали заявление о том, что экс-вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер связаны с коррупционными схемами в Украине. По их версии, Хантер Байден получал деньги от компании Burisma за юридические услуги. А деньги эти были нажиты преступным путем. То есть, по версии Деркача и Дубинского, сын кандидата в президенты США был частью цепочки по отмыванию денег.

В 2020 году, перед президентскими выборами в США, Деркач опубликовал аудиозаписи – так называемые "пленки Деркача", на которых слышны голоса вроде бы Джо Байдена и (вроде бы) президента Украины Петра Порошенко.

По данным киевского Центра противодействия коррупции, Дубинский и Деркач обращались к американским сенаторам с письмами, в которых атаковали прозападных украинских депутатов-реформаторов, называя их "детьми Сороса" и "грантоедами", и призвали создать межпарламентскую группу "Друзья Украины – СТОП коррупции".

Дубинский и Деркач. Фото: Украинская правда, pravda.com.ua

Вся эта активность завершилась тем, что США ввели персональные санкции против Деркача, прямо назвав его агентом российских спецслужб. Политика обвинили во вмешательство в выборы президента США.

Вскоре американцы санкции ввели и против Дубинского. Именно тогда в гороскопе Дубинского все звезды и сошлись в плохом углу, а политическая карьера понеслась под откос.

А из Рады Дубинского тоже выгонят

Нет, Дубинский останется депутатом, ведь он был избран, как мажоритарщик. Примечательно, что в соответствии с регламентом ВР, его не лишили бы депутатского мандата, даже если бы он прошел в Раду по партийным спискам.

Регламент предусматривает, что депутат-списочник теряет свой мандат, только если вышел из фракции по личной инициативе. А вот решение об исключении по инициативе фракции таких последствий не влечет.

В Раде Дубинский создал межфракционное депутатское объединение "Дубина – слуга народа". В него вероятно вошли:

Антон Поляков , группа "За Майбутнє";

, группа "За Майбутнє"; Алексей Мовчан , фракция СН;

, фракция СН; Сергей Швец , фракция СН;

, фракция СН; Анастасия Ляшенко , фракция СН;

, фракция СН; Андрей Боблях , фракция СН;

, фракция СН; Дмитрий Черный, фракция СН.

Мы сказали "вероятно", потому что не все упомянутые депутаты подтвердили свое членство. Само его возникновение показательно. Видимо Дубинский готовится играть свою собственную игру, уже без Зеленского. Но получится ли у него?

Кто в конце концов пойдет НХ

Стартовые возможности у Дубинского есть. Во-первых, есть Коломойский – а ему нужны лояльные политики, которых Дубинский мог бы объединить под одной крышей.

Во-вторых, Дубинский и правда популярный человек. Его хорошо знают, цитируют. Он себе в заслугу вменяет победу СН на местных выборах в Киевской области. Вероятно, это действительно его заслуга.

Но эксперты сомневаются в политических перспективах Александра Дубинского. Так, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что популярность в соцсетях для политика может быть "дополнительным бонусом", но не является основным залогом успеха.

"Дубинский активный и публичный человек – но под брендом Слуги народа и флагом Зеленского. Депутатом он конечно будет, но не самостоятельным. Политики, которые популярны в соцсетях, легко устраняются. Доступ в большую политику ему ограничен. Дубинский оказался не восходящей звездой, а кометой, которая быстро приземлилась", – считает Вадим Карасев.

Директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко менее категоричен в оценке. Но и он в чудо особо не верит.

"Политические возможности у него есть, но они весьма ограничены. Он яркая политическая фигура с опытом и хорошими навыками и способностями качества коммуникатора. В этом смысле у него есть перспективы. Дубинский склонен к дерзким заявлениям. Может формировать свои группы, круг своих читателей в соцсетях, из них может сформировать ядро политической силы. В то же время именно связь с Коломойским будет создавать проблемы для Дубинского. Это будут ограничения не только финансовые, но и имиджевые. Попытка создать новый политический проект может быть, но претендовать на эту нишу будет тяжело", – отмечает Владимир Фесенко.

Примечательно, что один из участников парламентской "Дубины", народный депутат от фракции СН Сергей Швец 15 марта уже заявил публично о выходе из этого межфракционного объединения. И скоро там вряд ли кто останется.

/ Фото: Сегодня

Что до партнерства с Коломойским, то на истории партии "Укроп", а также Бориса Филатова и Геннадия Корбана, старых соратников днепропетровского олигарха, можно увидеть, к чему это может привести. Когда в 2015 году у Коломойского начались проблемы, он оказался в Лондоне. А его верный самурай Корбан – в тюрьме.

Одним словом, перспективы Дубинского, как самостоятельного политика, пока туманны. Его проблемы с гороскопом, скорее всего, еще не закончились. А вопрос, кто пойдет НХ, открыт.

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