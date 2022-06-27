Крайне редкий случай. Мы узнали подробности истории украинки, которая "начала превращаться в мужчину"

Женщина проигнорировала рекомендации врачей

Врачи во Львове спасли украинку от опухоли. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стали известны подробности о 29-летней львовской пациентке, которая из-за болезни начала становиться похожей на мужчину. Детали этой истории сайт "Сегодня" узнавал в больнице Святого Луки Первого медобъединения Львова.

"Изначально она обратилась к гинекологу, который порекомендовал ей сделать УЗИ. Женщина этого не сделала вовремя. В итоге, когда сделала УЗИ через несколько месяцев, то у нее была обнаружена опухоль надпочечника в том участке, который отвечает за гормоны. Опухоль была удалена лапороскопически, с помощью маленького разреза", – сообщила нам представитель больницы Ирина Папирнык.

По ее словам, опухоли такого размера на надпочечнике – крайняя редкость, но, несмотря на сложность, врачи подарили пациентке шанс стать мамой во второй раз.

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Женщина, которую спасли врачи. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Что было известно об этой истории

Долгое время 29-летнюю Диану беспокоили гормональные изменения. Голос стал грубее, на лице начали расти волосы, наблюдались сильные перепады настроения. Во время УЗИ-обследования у нее была обнаружена опухоль.

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В Луцке, где проживает женщина, врачи ее проконсультировали и направили во Львов. Операция длилась более 4 часов. Из-за большого размера новообразования – 15 см, что для опухолей надпочечника редкость – орган сохранить не удалось. Но опухоль оказалась доброкачественной. Сейчас Диана проходит реабилитацию.

Медики напомнили, что не стоит пренебрегать назначениями врачей, а также необходимо ежегодно проходить плановые обследования.

Ранее "Перше медичне об'єднання Львова" рассказало о лечении пожилой журналистки и волонтера из Херсона. Ее жестоко избили оккупанты, потому что она не хотела отдавать украинский паспорт на блокпосту. Женщину пришлось госпитализировать, у нее обнаружили перелом позвоночника.