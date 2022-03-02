Кремль хочет сделать Януковича "президентом Украины" – СМИ

Экс-президент Виктор Янукович сейчас находится в Минске, в настоящее время Кремль готовит его к спецоперации, сообщает украинская разведка.
Об этом сообщает Украинская правда.
В СМИ отмечают, что по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.
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Информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу.
Ситуация в Украине 2 марта:
- В Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. После попадания в танковое училище там уже длительное время не могут потушить пожар.
- В течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские российские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдаются ВСУ, другие пытаются сбежать.
- Около 8:00 утра в Сумах прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.
- Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля и до утра 2 марта.