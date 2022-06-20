Кремль может выйти с инициативой о перемирии и начале переговоров – политолог

Чтобы остановить контрнаступление ВСУ, Путин может вытащить из своей колоды джокера – условные "Минские договоренности-3", считает Михаил Басараб

РФ может предложить переговоры, как только окончательно убедится, что исчерпала свой наступательный потенциал, считает Михаил Бесараб / Фото: pravda.com.ua, Facebook, Коллаж: Сегодня

В ближайшие месяцы Кремль может инициировать прекращение огня и попытаться втянуть Украину и Запад в изнуряющий переговорный процесс.

Об этом пишет политолог Михаил Басараб в своей статье для Киевского форума безопасности.

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"Его предметом должно стать закрепление за российскими войсками контроля над захваченными на данный момент территориями Украины. Это произойдет сразу, как только Москва окончательно убедится, что исчерпала свой наступательный потенциал, а также уже не может захватывать новые украинские территории и рискует подвергнуться контрнаступательным действиям со стороны Вооруженных сил Украины", – отмечает он.

И тогда, по мнению политолога, Россия предложит переговоры.

"В этот момент Путин вытащит из своей колоды джокера – условные "Минские договоренности-3", – отмечает он.

Бессараб считает, что России потребуется временное перемирие, чтобы решить несколько собственных проблем, в частности, россияне будут нуждаться в тишине для восстановления и перегруппировки сил.

"Прекратив огонь, Кремль будет неизбежно инициировать международную дискуссию о смягчении или отмене санкций. К сожалению, у россиян есть основания надеяться, что в Европе обязательно найдутся желающие обсуждать этот вопрос только потому, что московский царь прекратил активные боевые действия", – подчеркнул он.

Политолог объясняет, чем чревато для Украины новое замораживание ситауции.

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