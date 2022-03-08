"Кремлю абсолютно плевать": Резников обратился к мировым лидерам

Министр обороны на весь мир рассказал о преступлениях России

Резников записал обращение по поводу войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Алексей Резников обратился к мировым лидерам и жителям всех стран мира. В видеообращении он подчеркнул, что сейчас боевые действия идут в центре Европы, и война может затронуть каждого.

"Две недели назад мир изменился. Изменилось все, хотя не все еще это понимают. Россия напала на Украину. Восемь лет назад в Крыму и на Донбассе они говорили – "их там нет". Сейчас Кремль демонстративно ведет войну против моего народа. Это происходит в центре Европы. Ракеты улетают на сотни километров. И поражают мирные города. Сегодня – это наши города. Завтра могут быть чьи угодно. Ваши. Не повлияли никакие предупреждения, попытки диалога или обеспокоенность. Никакие международные правила и механизмы. Кремлю абсолютно плевать на ваши попытки разговаривать. Его не беспокоит ООН, ПАСЕ или другой институт, где вы пытаетесь сохранить его присутствие", – сказал он.

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Министр отметил, что российские солдаты ведут себя как террористы и трусы. За 11 дней российские оккупанты разрушили более 200 украинских школ, 34 больницы, более 1500 жилых домов. Также российские солдаты убили 38 украинских детей и более 70 ранили. В целом подтверждены данные о более чем 400 убитых и более 800 раненых гражданских гражданах, сообщил он.

"Эти данные точно не полны. Враг ведь устроил настоящий акт геноцида против Украины. Только в Мариуполе захвачены в заложники 400 тыс. украинцев. Их постоянно обстреливают авиация, реактивная артиллерия, ракеты. Российские интервенты обстреливают гуманитарные коридоры, через которые пытаются спастись гражданские. Они убивают тех, кого обещали упустить. Они убивают тех, кто пытается от ранения или голода спасти заложников террористов. Это военные преступления. Это страшное горе для Украины", – сказал он.

Война со всем миром

Резников напомнил, что российские солдаты убивают жителей европейской страны.

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"Где ваши ценности и эталоны? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный крест, ОБСЕ? Они скрылись. Обращаю ваше внимание, что сегодня около 10 000 студентов из других стран, находящихся в Украине, являются мишенями путинских террористов. Более 2000 из них уже взяты в заложники русскими солдатами. Многие из Индии, Китая, Турции, стран Персидского залива. Молодые люди находятся в заблокированных российскими войсками городах – Чернигове, Сумах, Херсоне, Мариуполе. Россияне обстреливают эти города. Они фактически ведут войну со всем миром. Даже с теми, кто пытается остаться нейтральным. Не получится. Зло не действует избирательно", – заявил министр.

Также Резников сообщил, что потери России уже превысили потери за две чеченские войны и приближаются к потерям СССР в Афганистане.

"За 11 дней Украина полностью разрушила миф о военной мощи России. Украинские воины за 11 дней уже уничтожили более 11 тысяч российских солдат. Это больше, чем за две чеченские войны, которые длились 6 лет. Еще пару дней, и потери России убитыми и ранеными превысят потери за 10 лет войны в Афганистане. Мы уже уничтожили 300 танков и тысячу бронемашин. Более 40 самолетов и почти 70 вертолетов. Россия потеряла сотни элитных десантников и бойцов спецназа, которые наводили страх на Африку, Ближний Восток. Но не Украину", – сказал он.

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Небо и оружие

Глава Минобороны отметил, что сегодня у Европы есть шанс победить тирана, который запугивал всех вокруг десятилетиями. Но для этого необходимо, чтобы Украина устояла. Он призвал Запад закрыть небо над Украиной и предоставить оружие — нужно, чтобы Украина защитила себя и другие европейские страны.

"Мир изменился. Вы должны очень быстро принимать решение. Ведь идет война в Европе. Кремль может зажечь новые очаги. Мы все равно будем биться и победим. Весь украинский народ будет сопротивляться. Но ваша помощь сохранит жизнь. В том числе — жизнь ваших детей и родных. Каждый день войны – это десятки смертей мирных людей. Европейцев. Призываю всех показать, что свободный мир не боится одного тирана, скрывающегося в бункере", – сказал Резников.

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