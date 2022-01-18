Крещение-2022: что надо знать тем, кто планирует окунуться в прорубь

В среду, 19 января, в Украине будут отмечать Крещение – день Богоявления и Крещения Господня. В этот день существуют традиция купаться в проруби. Для этого есть особые места, а также определенные правила.
Как подготовиться к купанию?
До купания в проруби нужно готовиться заранее. Нельзя идти в ледяную воду без предварительного взвешенного и продолжительного процесса закалки организма. В ледяную воду можно идти только с разрешения врача, которому вы доверяете. Если медик, учитывая индивидуальные особенности организма, видит допустимым "экстремальное купание" и убежден, что риск внезапного проявления или обострения болезней отсутствует, то можно смело нырять в прорубь.
Алкоголь и купание
Алкоголь запрещено употреблять как перед купанием, так и после. Спиртные напитки обладают только обманчивым эффектом согревания. На самом же деле ускоряют охлаждение организма, и увеличивают риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Чай, кофе, горячий бульон – разрешены, если нет индивидуальных противопоказаний.
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Как заходить в воду?
Делать это нужно постепенно, прислушиваясь к организму и самочувствию, но уверенно и сознательно. Важную роль играет эмоциональное спокойствие во время обряда. Быстро забегать в воду – запрещено. Когда вы по пояс в воде, необходимо развернуться лицом к берегу и можно совершить кратковременные погружения путем приседания. Нельзя плавать, хвастаясь продолжительным пребыванием в воде.
Окончание обряда
После обряда нужно осторожно и без спешки выходить на берег. Наиболее распространенной причиной травмирования во время праздничных обрядов 19 января существуют падение на льду вблизи воды. Оденьтесь в теплую свободную одежду. Обтягивающая одежда приводит к ускорению охлаждения. Можно согреться безалкогольными теплыми напитками, а при необходимости следует зайти в теплое помещение.
Кому нельзя нырять?
В Минздраве рекомендуют, что перед тем, как начать плановую закалку организма или разово нырнуть в прорубь, необходимо обязательно посоветоваться с врачом, так как зимнее плавание может вызвать проблемы со здоровьем.
Не ныряйте в прорубь, если у вас:
- воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отиты);
- заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь ІІ и ІІІ стадии);
- болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит);
- заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты);
- заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
- болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
- болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);
- заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит);
- заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
- кожно-венерические заболевания;
- наличие больших послеожоговых рубцов.
Где погрузиться в прорубь в Украине?
Киев
Окунуться в прорубь в столице можно в следующих местах:
- Гидропарк;
- Парк "Феофания";
- Оболонская набережная;
- Парк Дружбы народов "X-Park";
- Днепровская набережная;
- Озеро Тельбин;
- Голосеевский парк.
Днепр
В Днепровском горсовете выбрали 4 локации, где можно будет погрузиться:
- Парк Сагайдак;
- Монастырский остров;
- Приднепровский парк;
- Озеро на Красном Камне.
На всех местах организуют подходы к воде, а также установят палатки для обогрева. На локациях будут дежурить спасатели.
Также окунуться на Крещение можно будет в комплексе Bartolomeo Best River Resort. В этот день там организуют арт-программу, выступление диджея и будут локации с уличной едой и напитками. Вход свободный с 07:00.
Окунуться можно и на территории культурно-этнографического центра "Січ". Всех желающих приглашают на 11:00, в это время пройдет совместная молитва. Вход бесплатный.
Львов
Для празднования в городе оборудовали три локации, где гости и жители города смогут окунуться:
- парк "Ореховый гай" на ул. Владимира Великого;
- парк "Погулянка" на ул. Вахнянина;
- озеро в городе Винники, который находится в подчинении Львовского горсовета.
На всех местах будут спасатели.
Одесса
Традиционно места для праздничного окунания будут находиться на городских пляжах. Основные мероприятия будут происходить на пляже "Ланжерон", который уже готовят к празднику. На месте постоянно будут дежурить спасатели и водолазы.
Также традиционно купание организуют на пляжах:
- 16 станция Большого фонтана;
- Лузановка.
Купание пройдет с 08:00 до 20:00.
Харьков
Окунуться на праздник можно в источнике в Саржином Яру. Эта локация является самой популярной в городе. Вход бесплатный. Служба пройдет с 09:00 до 14:00.
Также традиционно можно будет окунуться в Алексеев источник. Этот источник один из самых старых в городе. Вход также бесплатный, а служба пройдет с 11:00 до 16:00.
В прорубе в экопарке Фельдмана 19 января проведут крещенская церемония освящения воды. Также можно окунуться в крещенской проруби, которая расположена в Триозерье. Вход бесплатный.
Запорожье
В городе будет всего два места для купания и освящения воды на Крещение: Центральный и Правобережный пляжи.
Во время праздника на месте будут дежурить спасательные и медицинские службы.
Раньше мы писали:
- Зачем нырять в прорубь на Крещение – традиции и причины.
- Крещение Господне: как и когда нужно святить воду.