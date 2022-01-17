Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Крещение-2022: как правильно окунуться в прорубь и кому нельзя этого делать

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 18:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Идти в ледяную воду запрещено без предварительной длительной подготовки организма
Купание в проруби должно быть безопасным для человека.
Купание в проруби должно быть безопасным для человека.

Уже совсем скоро Крещение и традиционно люди массово будут купаться в прорубях. Но следует не забывать о главных правилах, соблюдение которых убережет от заболеваний и неприятных последствий празднования.

Новости "Сегодня" собрали главное, что нужно знать перед тем, как погрузиться в прорубь.

Реклама

Подготовка

В КП "Плесо" рекомендуют готовиться к купанию заранее. Нельзя идти в ледяную воду без предварительного взвешенного и длительного процесса закалки организма.

В воду следует идти исключительно с разрешения квалифицированного врача, которому доверяете, если доктор, учитывая индивидуальные особенности организма, считает возможным "экстремальное купание" и убежден, что риск внезапного проявления или обострения болезней отсутствует.

Где купаться

Локацию для купания нужно выбирать специально обустроенную, где есть специалисты спасательной службы и дежурные медики. Не следует погружаться там, где будете находиться не в поле зрения других людей и где будет отсутствовать возможность быстро оказать медицинскую помощь.

Реклама

Алкоголь и прорубь

Алкоголь нельзя употреблять ни до, ни после погружения. Алкоголь только создает обманчивый эффект согревания. На самом же деле ускоряет охлаждение организма и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Чай, кофе, горячий бульон разрешены, если нет индивидуальных противопоказаний.

Процесс омовения

Делать это необходимо без резких движений. Входить в воду следует медленно, постепенно, прислушиваясь к организму и самочувствию, но уверенно и сознательно. Важную роль играет эмоциональное спокойствие во время обряда. Сломя голову забегать в воду – запрещено (можно и головой о лед удариться, и опасный стресс для организма получить).

Реклама

Стоя по пояс в воде, нужно развернуться лицом к берегу и только тогда можно выполнить кратковременные погружения методом приседания.

Ни в коем случае нельзя плавать, хвастаясь продолжительным пребыванием в воде. Это может закончиться трагически.

При нахождении в воде следует следить за возможными замечаниями очередных спасателей и немедленно и безусловно следовать их указаниям.

После омовения

Выходить на берег нужно без спешки и осторожно. Самая распространенная причина травмирования во время праздничных обрядов 19 января является падение в результате скольжение на льду.

Одеться необходимо в теплую свободную одежду. Обтягивающая одежда приводит к ускорению охлаждения.

Можно согреться безалкогольными теплыми напитками, а при необходимости следует зайти в теплое помещение.

Кому нельзя нырять

В Минздраве рекомендуют, что перед тем, как начать плановую закалку организма или разово нырнуть в прорубь, необходимо обязательно посоветоваться с врачом, так как зимнее плавание может вызвать проблемы со здоровьем.

Не ныряйте в прорубь, если у вас:

  • воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отиты),
  • заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь ІІ и ІІІ стадии),
  • болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит),
  • заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты),
  • заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз),
  • болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит),
  • болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема),
  • заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит),
  • заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит),
  • кожно-венерические заболевания,
  • наличие больших послеожоговых рубцов.

Где можно нырнуть в прорубь в Киеве

В 2022 году такие зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах по адресам:

  • Зона отдыха "Детская", Днепровский район, г. Днепр, Венецианский остров.
  • "Венеция", Днепровский район, г. Днепр, остров Долобецкий.
  • "Наталка", Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречное.
  • "Наталка 2" (парк).
  • "Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская.
  • "Предместная Слободка", Днепровский район, г. Днепр, Венецианский остров.
  • "Тельбин", Днепровский, ул. Тычины.
  • "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга.
  • "Троещина", Деснянский р-н, ул. Оноре де Бальзака.
  • "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на г. Горенко.
  • "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерное.
  • "Центральная", Днепровский район, г. Днепр, остров Труханов.
  • Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский.
  • "Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7.
  • "Черторый", Деснянский район, г. Днепр, остров Муромец.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В аэропорту "Киев" встречают Порошенко – он выступает перед сторонниками Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Праздник закончился. В Киеве разбирают главную елку страны – репортаж (фото, видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Киев вечером застыл в пробках: где не проехать (карта) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

55 088

заболело за неделю в Украине

+96%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.95

Российский рубль (₽)

0.3643

Евро (€)

31.99

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять