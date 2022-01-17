Крещение-2022: как правильно окунуться в прорубь и кому нельзя этого делать

Идти в ледяную воду запрещено без предварительной длительной подготовки организма

Купание в проруби должно быть безопасным для человека.

Уже совсем скоро Крещение и традиционно люди массово будут купаться в прорубях. Но следует не забывать о главных правилах, соблюдение которых убережет от заболеваний и неприятных последствий празднования.

Новости "Сегодня" собрали главное, что нужно знать перед тем, как погрузиться в прорубь.

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Подготовка

В КП "Плесо" рекомендуют готовиться к купанию заранее. Нельзя идти в ледяную воду без предварительного взвешенного и длительного процесса закалки организма.

В воду следует идти исключительно с разрешения квалифицированного врача, которому доверяете, если доктор, учитывая индивидуальные особенности организма, считает возможным "экстремальное купание" и убежден, что риск внезапного проявления или обострения болезней отсутствует.

Где купаться

Локацию для купания нужно выбирать специально обустроенную, где есть специалисты спасательной службы и дежурные медики. Не следует погружаться там, где будете находиться не в поле зрения других людей и где будет отсутствовать возможность быстро оказать медицинскую помощь.

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Алкоголь и прорубь

Алкоголь нельзя употреблять ни до, ни после погружения. Алкоголь только создает обманчивый эффект согревания. На самом же деле ускоряет охлаждение организма и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Чай, кофе, горячий бульон разрешены, если нет индивидуальных противопоказаний.

Процесс омовения

Делать это необходимо без резких движений. Входить в воду следует медленно, постепенно, прислушиваясь к организму и самочувствию, но уверенно и сознательно. Важную роль играет эмоциональное спокойствие во время обряда. Сломя голову забегать в воду – запрещено (можно и головой о лед удариться, и опасный стресс для организма получить).

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Стоя по пояс в воде, нужно развернуться лицом к берегу и только тогда можно выполнить кратковременные погружения методом приседания.

Ни в коем случае нельзя плавать, хвастаясь продолжительным пребыванием в воде. Это может закончиться трагически.

При нахождении в воде следует следить за возможными замечаниями очередных спасателей и немедленно и безусловно следовать их указаниям.

После омовения

Выходить на берег нужно без спешки и осторожно. Самая распространенная причина травмирования во время праздничных обрядов 19 января является падение в результате скольжение на льду.

Одеться необходимо в теплую свободную одежду. Обтягивающая одежда приводит к ускорению охлаждения.

Можно согреться безалкогольными теплыми напитками, а при необходимости следует зайти в теплое помещение.

Кому нельзя нырять

В Минздраве рекомендуют, что перед тем, как начать плановую закалку организма или разово нырнуть в прорубь, необходимо обязательно посоветоваться с врачом, так как зимнее плавание может вызвать проблемы со здоровьем.

Не ныряйте в прорубь, если у вас:

воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отиты),

заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь ІІ и ІІІ стадии),

болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит),

заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты),

заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз),

болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит),

болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема),

заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит),

заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит),

кожно-венерические заболевания,

наличие больших послеожоговых рубцов.

Где можно нырнуть в прорубь в Киеве

В 2022 году такие зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах по адресам:

Зона отдыха "Детская", Днепровский район, г. Днепр, Венецианский остров.

"Венеция", Днепровский район, г. Днепр, остров Долобецкий.

"Наталка", Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречное.

"Наталка 2" (парк).

"Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская.

"Предместная Слободка", Днепровский район, г. Днепр, Венецианский остров.

"Тельбин", Днепровский, ул. Тычины.

"Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга.

"Троещина", Деснянский р-н, ул. Оноре де Бальзака.

"Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на г. Горенко.

"Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерное.

"Центральная", Днепровский район, г. Днепр, остров Труханов.

Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский.

"Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7.

"Черторый", Деснянский район, г. Днепр, остров Муромец.

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