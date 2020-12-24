Криклий назвал сроки возобновления авиасообщения Украины с ЕС

В 2021 году Европа может полностью возобновить перелеты для украинцев.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Криклий.
"По состоянию на конец 2020 года мы выходим на восстановление уровня перевозок примерно на 28% по сравнению с 2019 годом. В следующем восстановится половина перелетов", – ожидает министр.
Он отметил, что по прогнозам, только на 2023 год перевозки выйдут на уровень 2019 года.
В зависимости от ситуации с пандемией, ожидается, что в первом квартале 2021 года Европа может полностью возобновить перелеты для украинцев.
"Мы ожидаем, что тогда будет первое историческое безвизовое событие", – сказал Криклий.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в случае введения локдауна в Украине общественный и междугородний транспорт останавливать не собираются. Во всяком случае, сейчас даже не поднимается такой вопрос.
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