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Криклий назвал сроки возобновления авиасообщения Украины с ЕС

24 декабря, 01:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Европа может полностью возобновить перелеты для украинцев в 2021 году

В 2021 году Европа может полностью возобновить перелеты для украинцев.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Криклий.

"По состоянию на конец 2020 года мы выходим на восстановление уровня перевозок примерно на 28% по сравнению с 2019 годом. В следующем восстановится половина перелетов", – ожидает министр.

Он отметил, что по прогнозам, только на 2023 год перевозки выйдут на уровень 2019 года.

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В зависимости от ситуации с пандемией, ожидается, что в первом квартале 2021 года Европа может полностью возобновить перелеты для украинцев.

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"Мы ожидаем, что тогда будет первое историческое безвизовое событие", – сказал Криклий.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в случае введения локдауна в Украине общественный и междугородний транспорт останавливать не собираются. Во всяком случае, сейчас даже не поднимается такой вопрос.

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транспорт Европа перелеты Владислав Криклий
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