Кривбааааас: Зеленский заглянул в гости к родителям (фото)

Президент Владимир Зеленский в очередной раз показал, что главе государства ничто человеческое не чуждо, поэтому после выздоровления от коронавируса заскочил на полдня к родителям в Кривой Рог.
Папа Александр Семенович и мама Римма Владимировна встретили сына нехитро накрытым столом – жаренными окорочками, квашенной капустой, салатом, мясной и сырной нарезкой, черным хлебом и тонко нарезанным сальцем.
На кухонном столе можно заметить четыре пустые тарелки и такие же четыре хрустальные рюмки. При этом спиртное в кадр не попало. Можно сделать вывод, что застолье пока еще не начиналось
Сам Владимир Зеленский сопроводил опубликованное фото коротким текстом: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!"
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