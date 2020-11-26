Кривбааааас: Зеленский заглянул в гости к родителям (фото)

Президент Владимир Зеленский в очередной раз показал, что главе государства ничто человеческое не чуждо, поэтому после выздоровления от коронавируса заскочил на полдня к родителям в Кривой Рог.

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Папа Александр Семенович и мама Римма Владимировна встретили сына нехитро накрытым столом – жаренными окорочками, квашенной капустой, салатом, мясной и сырной нарезкой, черным хлебом и тонко нарезанным сальцем.

На кухонном столе можно заметить четыре пустые тарелки и такие же четыре хрустальные рюмки. При этом спиртное в кадр не попало. Можно сделать вывод, что застолье пока еще не начиналось

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Сам Владимир Зеленский сопроводил опубликованное фото коротким текстом: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!"

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