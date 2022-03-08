"Крошил" ИГИЛ, а теперь поохотится на россиян: в Украину прибыл канадский снайпер

Бывший снайпер 22-го Королевского полка с позывным "Вали" имеет боевой опыт нескольких войн

В Украину едет подкрепление / Фото: Коллаж: Сегодня

Канадский снайпер, воевавший против ИГИЛ, прибыл в Украину с целью защитить страну от российских оккупантов. Об этом пишет Обозреватель.

По его словам, фото разрушенных украинских городов и обстрел мирного населения заставили его присоединиться к борьбе против России.

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Бывший снайпер 22-го Королевского полка с позывным "Вали" имеет боевой опыт нескольких войн. В 2015 году он самостоятельно отправился в Ирак для борьбы с вооруженной группировкой "Исламское государство".

Также за плечами 40-летнего мужчины две командировки в Афганистан как снайпер канадских вооруженных сил в период с 2009 по 2011 год.

Он присоединится к украинским военнослужащим. Ранее он уже получил боевой опыт в войне против "Исламского государства" (ИГИЛ).

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Ситуация в Украине 8 марта