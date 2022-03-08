"Крошил" ИГИЛ, а теперь поохотится на россиян: в Украину прибыл канадский снайпер

Канадский снайпер, воевавший против ИГИЛ, прибыл в Украину с целью защитить страну от российских оккупантов. Об этом пишет Обозреватель.
По его словам, фото разрушенных украинских городов и обстрел мирного населения заставили его присоединиться к борьбе против России.
Бывший снайпер 22-го Королевского полка с позывным "Вали" имеет боевой опыт нескольких войн. В 2015 году он самостоятельно отправился в Ирак для борьбы с вооруженной группировкой "Исламское государство".
Далее по теме
Также за плечами 40-летнего мужчины две командировки в Афганистан как снайпер канадских вооруженных сил в период с 2009 по 2011 год.
Он присоединится к украинским военнослужащим. Ранее он уже получил боевой опыт в войне против "Исламского государства" (ИГИЛ).
Ситуация в Украине 8 марта
- Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.
- В Киевской области свыше полутора десятков населенных пунктов оказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.
- В сети появились документальные свидетельства последствий вражеских бомбовых ударов по жилым домам города Сумы, которые были нанесены этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети. В данный момент информация о пострадавших уточняется.
- В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев. в результате обстрелов и боев.
- Украинцев призвали сообщать о найденных в Сети каналах оккупантов с буквой Z в названии – их используют для войны против нашей страны (чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь по украинским объектам).