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Крошил оккупантов и их технику, как французский батон. История Героя Украины Александра Куркубы

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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6 июля, 15:36
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Александр отлично проявил себя на войне с Россией и даже было удостоен награды от президента Зеленского
Стала известна личность еще одного Героя Украины
Стала известна личность еще одного Героя Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения в Украину капитан вооруженных сил Украины летчик самолета Су-24 Александр Кукурба показал высокий результат ведения воздушного боя.

Летчик из Николаевской области Кукурба является самым результативным пилотом бомбардировщика Су-24 в Украине. Он каждый день уничтожает множество российской военной техники. "Накрошил оккупантов больше, чем крошек, при резке французского батона" – так сослуживцы шутя говорили об Александре.

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С начала вооруженной агрессии РФ Кукурба выполнил 14 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, около 50 боевых единиц бронетехники и других средств, а также около 300 человек живой силы противника.

Президент Украины Владимир Зеленский за результативность присвоил звание Героя Украины Кукурбе. Глава государства отметил, что благодаря смелым действиям Героя уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов.

"Звание Героя Украины присвоено майору Кукурби Александру Васильевичу, начальнику разведки штаба 299 бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины", – сказал он.

Звание Герой Украины ему присвоено с вручением ордена "Золотая Звезда" (14 апреля 2022) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Также ему вручен орден Богдана Хмельницкого III ст. (22 марта 2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Истории других героев

  • Герой Украины Юлиан Ступак погиб в свои неполные 22 года в звании лейтенанта, в должности командира взвода во время вооруженного противостояния коварным оккупантам в Харьковской области.
  • Андрей Норов — обычный украинец, который защищал свою страну от российских оккупантов. Однако, к сожалению, на войне без потерь не бывает. Защитника убили российские захватчики, когда он оборонял Киевскую область.
  • Офицер 28 ОМБр Андрей Зотов является морским биологом. О полномасштабном вторжении РФ он узнал находясь в составе экспедиции на антарктической станции Академика Вернадского. В результате мужчина приехал на родину защищать свою страну .
  • В боях под Северодонецком погиб Михаил Завирюхин. Он житель Броварской громады Киевской области. Его отец Игорь Завирюхин в январе 2015 года отдал свою жизнь, защищая независимость и территориальную целостность нашего государства в зоне АТО. Именем героя-разведчика названа улица в Броварах.

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