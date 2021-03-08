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Койко-мест не хватает: в Украине резко растет количество госпитализированных с ковидом

8 марта, 17:12

Генриетта Беух Генриетта Беух

На Буковине будут сортировать пациентов

В Киеве и восьми областях Украины – превышен показатель госпитализации больных ковидом. Это данные Минздрава, говорится в новостях "Сегодня".

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В красной зоне уже 4 области Ивано-Франковская Житомирщина, Черновицкая и Закарпатская. На Буковине – чиновники заявили, что будут "сортировать" пациентов. Нам рассказали, что через пару дней, вероятно, будут вынуждены прибегнуть к так называемому плану "Б". То есть отсортировывать пациентов – иными словами, выбирать, кого реально спасать, а кого нет. Ведь больных слишком много. Койкомест катастрофически не хватает.

Несмотря на предостережения, не все соблюдают правила карантина. В Черновцах в эти выходные Госпродпотребслужба и полиция оштрафовали ресторан. Там гуляли свадьбу на сотню гостей. Протоколы составили и десяти других предпринимателей, в основном торговцев и рестораторов. У кафе и баров с пятницы дежурят копы, чтобы посетители внутрь заведений не попали.

Видео: Сегодня

Соседняя Ивано-Франковская тоже "красная". Здесь силовики проверяют больницы – сообщили в облгосадминистрации. Хотят выяснить реальное загрузки медучреждений. Предполагают, что цифры могут быть несколько ниже, чем их декларируют. Результаты проверок пока нет. На Прикарпатье практически все закрыто, кофейни и рестораны работают только навынос. С воскресенья – ни сесть в поезд, ни выйти на станциях в красной зоне пассажиры не могут.

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Хотя еще сегодня и завтра будет осуществлено 5 спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

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Закарпатье тоже в красной зоне. Не хватает коек с кислородом, не выдерживает электросистема, и самих медиков уже не хватает. Только за прошедшую неделю в области зафиксировали более 3800 новых случаев коронавируса, а это ежедневно от полтысячи человек. Рекордные цифры для Закарпатья. С сегодняшнего дня в области не работают магазины, кофейни. Открыты только продуктовые супермаркеты, аптеки и заправки. Прекратил работу и общественный транспорт в Ужгороде.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Закарпатье буковина госпитализация коронавирус COVID-19
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