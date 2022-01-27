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Кровавая стрельба в Днепре. Зеленский поставил требования копам

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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27 января, 11:01
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Президент Украины ожидает, что копы как можно быстрее расследуют дело и суд накажет стрелка
Зеленский прокомментировал стрельбу в Днепре
Зеленский прокомментировал стрельбу в Днепре / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расстрел пятерых людей в Днепре и выразил соболезнования родным погибших. Он потребовал от полиции как можно скорее раскрыть дело и информировать людей обо всех подробностях.

Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

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"Любая помощь, необходимая близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных", – написал президент.

Зеленский ожидает, что полицейские будут сообщать украинцам обо всех деталях трагедии.

"Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", – добавил глава страны.

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Подробности ЧП

  • Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
  • Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
  • На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены.
  • Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
  • Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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