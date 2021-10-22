Кровавые ванны и множество призраков. ТОП-5 мистических замков Украины (фото)

В Украине есть много замков и о большинстве из них ходят легенды. Некоторые истории дошли и до нашего времени.
Сайт "Сегодня" собрал самые мистические замки Украины.
Олеский замок
Замок построили не позднее XIV века, что делает его старейшим во Львовской области. За него долгое время боролись поляки и литовцы. В то время замок располагался на границе двух государств. После пожара в середине прошлого века замок был полностью разрушен.
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Охранники рассказывают, что ночью в замке всегда слышатся странные звуки, появляются полупрозрачные силуэты, на которые реагируют даже сторожевые собаки. Здесь есть и собственный призрак. Согласно легенде, это душа Адама Жолкевского.
Он был влюблен в дочь одного из владельцев замка Марьяну Данилович, но получил отказ и покончил жизнь самоубийством. Его не похоронили на кладбище, а сбросили в болото возле замка, как делают с самоубийцами. Душа так и не смогла обрести покой и теперь бродит по замку. Некоторые говорят, что девушка также покончила с собой, поэтому в замке на самом деле живут два привидения.
Подгорецкий замок
Замок построен в XVII веке во французском стиле и был одним из самых красивых дворцов Восточной Европы. В советский период интерьер замка сначала разворовали, а позже в здании разместили санаторий для больных туберкулезом. Сейчас внутри замка идет реставрация.
По рассказам, владелец замка Вацлав Ржевуский убил свою жену Марию в приступе ревности. Похоронить ее с выполнением всех ритуалов он не мог, поэтому никто до сих пор не знает, что с ней произошло. Говорят, что тело было замуровано в стену замка, спрятанное в подвале под лестницей или сожжено в печи.
Жители замка, а позже и пациенты диспансера, жаловались на прозрачную даму без души, которая каждую ночь бродила по комнатам и залам в пышном белом платье, гасила свечи, открывала и закрывала дверь.
Ужгородский замок
Замок уже отпраздновал свое тысячелетие, но хорошо сохранился. По легендам, в этом замке тоже есть призрак, но появился он только в XVII веке, во время правления Другетов. Дочь графа случайно познакомилась с воеводой соседнего графства, который хотел захватить замок.
Девушка рассказала все секреты замка, и даже показала секретные ходы, о которых знала только княжеская семья. Узнав о поступке дочери, жестокий отец приказал казнить воеводу, а дочь замуровать заживо в стену. С тех пор по ночам замком бродит призрак девушки и ищет любимого воеводу.
Золочевский замок
Замок стоит еще с 1634 года во Львовской области. С приходом австрийских войск, он превратился в тюрьму. И уже с тех пор начал впитывать в себя негатив.
С появлением в замке непонятных камней, привезенных во время реставрации, мистики еще прибавилось. На горной породе просматриваются странные непонятные символы. Некоторые считают их картой, другие — зашифрованными тайными знаками. Говорят, когда-то они принадлежали рыцарскому ордену тамплиеров.
После появления камней в Золочевском замке стали замечать призрака неизвестного мужчины. Все, кому приходилось видеть его, описывают темный длинный плащ, трость в руке и шляпу.
Замок Паланок
Больше всего прославили Паланок на Закарпатье две женщины – София Батори и Илона Зрини – свекровь и невестка, которые управляли замком и были врагами.
Илона вошла в историю как храбрый охранник укрепления, а Софию Батори постигла мистическая и страшная слава. По рассказам, женщина была чрезвычайно жестокой и имела пристрастие к человеческой крови. Она якобы не только убивала ради нее, но и принимала кровавые ванны, принося в жертву 13-летних девственниц.
Старые люди рассказывают, что в комнатах Мукачевского замка в те времена были специальные комнаты для пыток, стены которых шлифовались человеческими телами.
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