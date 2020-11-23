Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты

Wizz Air и Ryanair решили отложить активизацию авиасообщение в декабре 2020, а то и марте 2021

Очередная оптимизация от венгерского лоукостера Wizz Air задела много направлений из городов Украины (особенно из Одессы, Запорожья, Львова и Харькова), а Ryanair внес незначительные коррективы в свое расписание.

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Об этом сообщает издание Lowcost.ua.

Больше всего от оптимизации Wizz Air "пострадала" Одесса: рейсы по пяти направлениям – Берлин, Вроцлав, Гданьск, Катовице и Братислава – отменены до марта 2021, а начало перелетов в Абу-Даби вновь отложено – теперь до 17 января 2021 года. Поэтому существует большая вероятность, что венгерский лоукостер не будут летать из Одессы этой зимой.

Полеты по трем польских направлениях с Запорожье – Вроцлав, Краков, Гданьск, – которые планировали начать в декабре, также отложены до конца марта 2021 года.

Начало перелетов по новому направлению из Львова в Таллинн отложено до весны.

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Поэтому, принимая во внимание все предыдущие отмены и оптимизации рейсов, обе авиакомпании будут летать только по 11-ти направлениям из городов Украины в ноябре и в начале декабря.

Незначительные коррективы от Ryanair в то небольшое количество рейсов, запланировано выполнять в период зимней навигации 20/21 годов – возобновление полетов по этим рейсам отложено на несколько дней.

В ноябре и в начале декабря Ryanair планирует летать из Киева только в Берлин. Во второй половине декабря в авиакомпании надеются возобновить полеты по 8-ми направлениям в Испанию, Австрию, Польшу, Великобританию и на Кипр.

Рейсы из Киева в Мадрид, Вену, Познань, Лондон, Манчестер, Валенсию, Пафос, Краков отменены до 13-20 декабря.

До конца марта 2021 отменены рейсы из Киева в Варшаву, Будапешт, Вроцлав, Познань, Болонью, Катовице, Франкфурт-Хан, Дюссельдорф, Софию, Братиславу, Милан-Бергамо, Рим, Вильнюс, Афины, Катанию.

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С 18 декабря авиакомпания планирует возобновить полеты из Львова в Лондон и Болонью.

С конца марта 2021 будут восстановлены авиарейсы из Львова в Варшаву, Краков, Познань, Бари, Рим, Турин, Милан, Мемминген, Неаполь, Дюссельдорф, Венецию, Палермо и Пизу.

До 18 декабря отменены все рейсы из Одессы в Дюссельдорф, Гданьск и Краков.

До конца марта 2021 отменены рейсы из Одессы в Берлин, Будапешт, Рим, Милан, Болонью, Катовице, Вроцлав и Познань.

До конца марта 2021 отменены рейсы из Харькова в Варшаву, Вильнюс, Познань, Милан, Краков.

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Напомним, Ryanair открыл продажу билетов на рейсы по маршруту Херсон – Краков . Но никаких рейсов в Краков и Катовице из Херсона не будет до 28 марта 2021.

Также напомним, британский лоукостер EasyJet – сообщил о первом в своей 25-летней истории годовой убыток в размере 1,1 млрд долларов в связи с последствиями пандемии коронавируса. При этом, еще летом он собирался выйти на украинский рынок.

Многие авиакомпании продолжают оказываться от выполнения рейсов или сокращать их число. В целом количество рейсов в Украине упало в 1,5 раза. Это связано с новыми ужесточениями карантинов как в самой Украине, так и в Европе.

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