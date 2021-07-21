Крупный бизнес начал вакцинировать своих сотрудников – Метинвест стал первым

Вакцинация "Шахтера". Коллаж "Сегодня"

Крупный бизнес начал массово вакцинировать своих сотрудников. Первой это сделала компания "Метинвест" Рината Ахметова. На первом этапе прививают 12 тысяч метинвестовцев, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

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Под защитой должен быть и украинский футбол – целый автобус с игрокам "Шахтера" сегодня приехал на корпоративную вакцинацию. Всей командой до сих пор должны были сдавать ПЦР-тесты каждые 3-4 дня – такие требования футбольных ассоциаций. А когда весь клуб полностью вакцинирован, УЕФА позволяет не тестировать игроков. Вакцинировали футболистов по очереди – пока одним делали укол, другие – раздавали автографы фанатам. Вратарь Пятов признается, что среди своих проводил агитацию.

"Я настаивал, чтобы наши врачи объяснили ребятам, что это такое, так как многие не осведомлены. Произошло несколько случаев, которые меня убедили, что за счет вакцинации летальных исходов меньше. Я убедился в очередной раз, что это действительно нужно делать, мы должны довериться и должны прививаться, если мы хотим, чтобы наши близкие, родные были здоровы", – говорит Пятов.

"Метинвест – первая из частных компаний в Украине, которая начала эту совместную программу с Министерством здравоохранения. Каждый сотрудник – это член нашей команды, и нам крайне важно, чтобы каждый член нашей команды был здоров", – отмечает руководитель HR -департамента "Метинвест".

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