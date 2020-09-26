Українська
$ 28,25
32,89
  1. СЕГОДНЯ
  2. Последние новости Украины

Крушение Ан-26 под Чугуевом: на борту были курсанты из 11 областей Украины

26 сентября, 11:57

Руслан Ровик Руслан Ровик

Для идентификации погибших понадобится экспертиза ДНК

На борту самолета Ан-26, упавшего в Чугуеве, находились курсанты из 11 регионов Украины. Для их идентификации понадобится экспертиза ДНК.

Об этом на брифинге заявил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Пока мы не можем сказать, что нашли всех. Это компетенция следственных органов. На месте крушения работают около 10 судмедэкспертов в группе со следователями. У меня есть все 27 фамилий людей, которые находились в самолете. Они из 11-ти областей Украины", - сообщил чиновник.

По его словам, до сих пор не установлены имена трех человек, пропавших без вести.

"Скорее всего, чтобы идентифицировать тела, понадобится ДНК-экспертиза", - сказал Кучер.

Также глава ОГА рассказал, что один из выживших в катастрофе – уроженец Харьковской области.

Второй курсант, Виталий Вильховой, получивший ожоги 90% тела, который умер в больнице, родился во Львове.

Напомним, недавно в Службе безопасности Украины опубликовали поминутный разбор событий, которые предшествовали крушению.

Как известно, во время авиакатастрофы на борту находились 20 курсантов и 7 офицеров.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В Сети появились первые фото погибших курсантов под Чугуевом
В Сети появились первые фото погибших курсантов под ЧугуевомУкраина
Ночь после авиакатастрофы Ан-26: как тушили курсантов и искали пропавших – итоги (фото, видео)
Ночь после авиакатастрофы Ан-26: как тушили курсантов и искали пропавших – итоги (фото, видео)Украина
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычными
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычнымиЭкономика
Под Чугуевом из-за катастрофы Ан-26 затруднено дорожное движение
Под Чугуевом из-за катастрофы Ан-26 затруднено дорожное движениеУкраина
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и сроки
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и срокиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять