Крушение Ан-26 под Чугуевом: на борту были курсанты из 11 областей Украины

На борту самолета Ан-26, упавшего в Чугуеве, находились курсанты из 11 регионов Украины. Для их идентификации понадобится экспертиза ДНК.

Об этом на брифинге заявил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Пока мы не можем сказать, что нашли всех. Это компетенция следственных органов. На месте крушения работают около 10 судмедэкспертов в группе со следователями. У меня есть все 27 фамилий людей, которые находились в самолете. Они из 11-ти областей Украины", - сообщил чиновник.

По его словам, до сих пор не установлены имена трех человек, пропавших без вести.

"Скорее всего, чтобы идентифицировать тела, понадобится ДНК-экспертиза", - сказал Кучер.

Также глава ОГА рассказал, что один из выживших в катастрофе – уроженец Харьковской области.

Второй курсант, Виталий Вильховой, получивший ожоги 90% тела, который умер в больнице, родился во Львове.

Напомним, недавно в Службе безопасности Украины опубликовали поминутный разбор событий, которые предшествовали крушению.

Как известно, во время авиакатастрофы на борту находились 20 курсантов и 7 офицеров.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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