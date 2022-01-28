Крушение Ан-26 под Харьковом: суд над экс-чиновниками перенесли

Суд по делу о крушении военного самолета Ан-26, во время которого погибли 26 курсантов, перенесли. Дата следующего слушания пока неизвестна.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Причина
Адвокаты одного из обвиняемых просили, чтобы дело слушала тройка, а не одна судья. Ходатайство удовлетворили. Когда состоится следующее заседание, пока неясно.
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Что известно о катастрофе:
- 25 сентября 2020 года возле Чугуева в Харьковской области рухнул самолет Воздушных сил ВСУ Ан-26. Жертвами стали 26 военнослужащих.
- Президент Владимир Зеленский посмертно наградил курсантов и офицеров, которые погибли в катастрофе.
- Генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины заявил, что на борту самолета было больше людей, чем положено по инструкции.
- Бывший глава Харьковской ОГА Алексей Кучер обвинил командующего Воздушных Сил ВСУ Сергея Дроздова в том, что тот спас своего сына ценой жизни пассажиров и экипажа самолета Ан-26.
- Один из пилотов Ан-26 за день до трагедии звонил матери и говорил о неисправностях самолета.
- Основной причиной крушения самолета стало незаконное разрешение руководства на полеты конвейерным способом.
- В суд передали обвинительные акты в отношении шести бывших чиновников. Их обвиняют в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в небрежном отношении к военной службе.
Ранее мы писали:
- Появились записи из черных ящиков самолета Ан-26, который разбился под Чугуевом в Харьковской области.
- Ошибку обнаружил экипаж на этапе взлета. В ГБР назвали главную причину крушения Ан-26 под Чугуевом.