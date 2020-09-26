Крушение Ан-26 под Харьковом: умер Виталий Вильховой, переживший крушение курсант

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил Виталий Вильховой, который пережил крушение военно-пассажирского самолета Ан-26 в Харьковском области накануне, скончался.

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Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

О нем известно, что родом со Львовской области. Парень скончался около 10:50 в реанимации госпиталя, куда его доставили с 90% ожогов тела. Врачу всю ночь и утро боролись за его жизнь, однако безуспешно.

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Таким образом, выжившим после авиакатастрофы остается только один человек – курсант Вячеслав Золочевский.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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