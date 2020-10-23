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Крушение Ан-26 под Харьковом: комиссия установила причины катастрофы

23 октября, 03:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Человеческий фактор в авиакатастрофе сыграл не последнюю роль

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы Ан-26 одобрила предварительный отчет о результатах расследования.

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Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Уруский назвал основные причины катастрофы, среди которых есть как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета.

По его словам, отказ системы ПРТ-24 привел к внештатной ситуации на борту, однако, крушение самолета можно было избежать.

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"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого – последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", – заявил Уруский.

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Напомним, 25 сентября под Харьковом в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Ранее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер обвинял командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова в том, что тот спас своего сына ценой жизни пассажиров и экипажа самолета Ан-26.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков крушение курсанты Ан-26 Олег Уруский
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