Крушение Ан-26: поминутный разбор от СБУ

На данный момент "черный ящик" найти не удалось

Учебными полетами самолета Ан-26, который 25 сентября рухнул в Харьковской области, по предварительной информации, управлял командир воздушного судна, а не курсанты.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, опубликовав на следующее утро после трагедии подробный разбор событий, которые предшествовали крушению.

Полеты, организованные для подготовки курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ, которые осваивали летную и штурманскую специальности, начались в 18:50 и должны были продолжаться до 22:50.

В 20:38 командир доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 – от самолета поступила заявка на посадку, в 20:43 – он прошел дальний привод, а в 20:45 – произошла авиакатастрофа.

На данный момент "черный ящик" найти не удалось, добавили в СБУ.

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Расследование обстоятельств, причин и условий ведется совместными усилиями службы, военной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Напомним, что на борту воздушного судна находились 27 человек, включая семерых офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил.

Выжить в катастрофе удалось только двум курсантам – им помогли спастись очевидцы, которые прибыли на место падения самолета и буквально вручную тушили горящих людей.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним. По неофициальной версии, не исключается теракт.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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