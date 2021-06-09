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Крушение самолета МАУ в Иране: Зеленский и Трюдо договорились о координации действий

9 июня 2021 13:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Два лидеры государств будут добиваться привлечения виновных к ответственности

Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канадским премьером Джастином Трюдо обсудили вопросы трагедии самолета МАУ под Тегераном.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Два лидера уделили внимание усилению координации усилий Украины и Канады по делу о сбитом Ираном самолете рейса PS752 и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, Иран начал выплату компенсаций родственникам сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" и некоторые семьи уже получили по 150 тыс. долларов.

Сайт "Сегодня" также писал, что пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в тому числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января 2020. Ответственность за это взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Ранее Военная прокуратура Ирана заявила о завершении расследования катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", пообещав, что дело скоро передадут в суд.

Смотрите, о чем еще говорят новости "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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