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Крушение самолета под Чугуевом: что известно о состоянии уцелевшего курсанта

26 сентября, 11:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Парень выпрыгнул из самолета на ходу

Выжившего в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта-третьекурсника Вячеслава Золочевского могут выписать из госпиталя в ближайшие дни.

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Об этом рассказал начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун в эфире телеканала "Украина24".

"Он был сначала расположен в реанимационном отделении. Сейчас на утро, с улучшением, также в средней степени тяжести переведен в соматическое отделение. Раны заживут. Я думаю, что в следующее воскресенье будет становиться вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", - сказал он.

По словам матери курсанта, он на ходу выпрыгивал из самолета. Его парашют не раскрылся, поскольку высота была низкой.

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Напомним, в связи с трагедией в Украине объявили день общенационального траура.

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Также известно, что в больнице скончался курсант Виталий Вильховой, который пережил крушение военно-пассажирского самолета Ан-26 в Харьковском области.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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крушение чугуев курсанты авиакатастрофа
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