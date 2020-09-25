Українська
$ 28,25
32,89
  1. Последние новости Украины

Крушение самолета под Харьковом: фото с места трагедии

25 сентября, 22:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Падение Ан-26 произошло на 530 километре трассы Киев - Харьков

Крушение транспортного самолета Ан-26 в районе Чугуева произошло на 530 км трассы Киева – Харьков, и уже появились первые фото с места трагедии.

Реклама

Их опубликовала пресс-служба Полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, самолет упал рядом с дорогой и сразу загорелся.

В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, сообщает пресс-служба МВД.

В тренде
Снова меняется погода: в Украину идут дожди и штормовой ветер
Реклама

На борту воздушного судна были 23 человека (пять членов экипажа и 18 курсантов). По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 21:45, погибли 18 человек и двое тяжело ранены.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что после крушения Ан-26 под Харьковом были спасены четыре человека.

В свою очередь, глава Чугуевской районной государственной администрации Сергей Лободенко, который находится на месте аварии, сообщил, что выжили два человека, но оба получили ожоги 90% тела

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

крушение самолет чугуев курсанты харьковская область Ан-26

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычными
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычнымиЭкономика
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и сроки
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и срокиЭкономика
"Как в супермаркете": украинцам хотят продавать газ на почте и в отделениях банковФинансы
Ляшко рассказал, закроют ли Украину на полный карантин
Ляшко рассказал, закроют ли Украину на полный карантинУкраина
В Луцке обвиняемый сбежал после вынесения приговора
В Луцке обвиняемый сбежал после вынесения приговораЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять