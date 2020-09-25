Крушение самолета под Харьковом: фото с места трагедии

Крушение транспортного самолета Ан-26 в районе Чугуева произошло на 530 км трассы Киева – Харьков, и уже появились первые фото с места трагедии.

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Их опубликовала пресс-служба Полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, самолет упал рядом с дорогой и сразу загорелся.

В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, сообщает пресс-служба МВД.

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На борту воздушного судна были 23 человека (пять членов экипажа и 18 курсантов). По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 21:45, погибли 18 человек и двое тяжело ранены.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что после крушения Ан-26 под Харьковом были спасены четыре человека.

В свою очередь, глава Чугуевской районной государственной администрации Сергей Лободенко, который находится на месте аварии, сообщил, что выжили два человека, но оба получили ожоги 90% тела

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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