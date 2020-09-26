Крушение самолета под Харьковом: ГБР начало расследование обстоятельств катастрофы

В связи с авиакатастрофой самолета Ан-26, которая произошла в Харьковской области, следователи ГБР начали досудебное расследование.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Сейчас на месте падения самолета работает следственная и оперативная группа территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве.
Расследование проводят по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия.
"По предварительной информации, 25.09.2020 около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Дзержинский, вблизи военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей", – сообщили в пресс-службе.
Также новости "Сегодня" писали, что в Сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом.
Также читайте – в самолете, который упал под Харьковом, находилось 27 человек – на одного меньше, чем считалось ранее.
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