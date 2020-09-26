Крушение самолета под Харьковом: ГБР начало расследование обстоятельств катастрофы

На месте падения самолета работает следственная и оперативная группа

В связи с авиакатастрофой самолета Ан-26, которая произошла в Харьковской области, следователи ГБР начали досудебное расследование.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сейчас на месте падения самолета работает следственная и оперативная группа территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве.

Расследование проводят по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия.

"По предварительной информации, 25.09.2020 около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Дзержинский, вблизи военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей", – сообщили в пресс-службе.

В тренде Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26 под Харьковом

Реклама

Также новости "Сегодня" писали, что в Сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом.

Также читайте – в самолете, который упал под Харьковом, находилось 27 человек – на одного меньше, чем считалось ранее.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама