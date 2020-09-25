Крушение самолета под Харьковом: очевидцы публикуют видео катастрофы

По предварительным данным, на борту находились 24 человека

В пятницу вечером под Харьковом в Чугуеве разбился военный самолет с курсантами на борту.

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Разбился самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту находились 24 человека.

С места падения самолета "скорая" забрала двух человек с ожогами более 90% тела.

В ГСЧС сообщили о 20 погибших. Сейчас спасатели продолжают искать погибших и потерпевших. Очевидцы публикуют видео катастрофы Ан-26 под Харьковом.

В городе Чугуев Харьковской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26 при заходе на посадку. Есть погибшие. pic.twitter.com/w4UmCcy19z — Ashera (@Valera1509) September 25, 2020

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Как сообщают очевидцы, самолет рухнул около города Чугуев в Харьковской области, есть пострадавшие pic.twitter.com/BBMCSTW3ia — Артем (@A_Yuzhakov) September 25, 2020

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Все подробности в спецтеме Упал самолет в Чугуеве

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