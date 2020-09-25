Крушение самолета под Харьковом: очевидцы публикуют видео катастрофы

В пятницу вечером под Харьковом в Чугуеве разбился военный самолет с курсантами на борту.
Разбился самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту находились 24 человека.
С места падения самолета "скорая" забрала двух человек с ожогами более 90% тела.
В ГСЧС сообщили о 20 погибших. Сейчас спасатели продолжают искать погибших и потерпевших. Очевидцы публикуют видео катастрофы Ан-26 под Харьковом.
В городе Чугуев Харьковской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26 при заходе на посадку. Есть погибшие. pic.twitter.com/w4UmCcy19z— Ashera (@Valera1509) September 25, 2020
Упал транспортный военный самолёт в #Чугуевpic.twitter.com/2uWnXcnh6x— Вяленький цветочек (@dron_kh) September 25, 2020
Как сообщают очевидцы, самолет рухнул около города Чугуев в Харьковской области, есть пострадавшие pic.twitter.com/BBMCSTW3ia— Артем (@A_Yuzhakov) September 25, 2020
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