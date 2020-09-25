Українська
$ 28,25
32,89
  1. Последние новости Украины

Крушение самолета под Харьковом: очевидцы публикуют видео катастрофы

25 сентября, 22:26

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По предварительным данным, на борту находились 24 человека

В пятницу вечером под Харьковом в Чугуеве разбился военный самолет с курсантами на борту.

Реклама

Разбился самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту находились 24 человека.

С места падения самолета "скорая" забрала двух человек с ожогами более 90% тела.

В ГСЧС сообщили о 20 погибших. Сейчас спасатели продолжают искать погибших и потерпевших. Очевидцы публикуют видео катастрофы Ан-26 под Харьковом.

Реклама

Новость дополняется

Все подробности в спецтеме Упал самолет в Чугуеве

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео самолет чугуев погибшие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычными
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычнымиЭкономика
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и сроки
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и срокиЭкономика
Под Харьковом упал самолет: видео
Под Харьковом упал самолет: видеоУкраина
"Как в супермаркете": украинцам хотят продавать газ на почте и в отделениях банковФинансы
Ляшко рассказал, закроют ли Украину на полный карантин
Ляшко рассказал, закроют ли Украину на полный карантинУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять