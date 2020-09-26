Крушение самолета под Харьковом: в ЕС выразили соболезнования Украине

В ЕС выразили соболезнования Украине из-за крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом.
Вице-президент ЕС и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил сочувствие президенту Украины и министрам.
"Только что узнал о трагическом крушении военного самолета сегодня вечером в Чугуеве, Украина. Мои мысли с семьями и друзьями погибших. Мои соболезнования от имени ЕС президенту Владимиру Зеленскому, министру Дмитрию Кулебе, министру обороны Андрею Тарану", – написал Боррель в своем Twitter.
К слову, в Сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом.
Также новости "Сегодня" писали, что в самолете, который упал под Харьковом, находилось 27 человек – на одного меньше, чем считалось ранее.
Ранее сообщалось, что после падения военного самолета в Харьковской области открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
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