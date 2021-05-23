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Крушение воздушного шара в Каменец-Подольском – новые подробности

23 мая, 11:51

Игорь Серов , Виталий Семченко

Вместе с погибшим на борту находились еще четыре человека – все они получили травмы различной степени тяжести

Крушение воздушного шара в селе Кульчиевцы. Фото: коллаж "Сегодня"

Крушение воздушного шара в селе Кульчиевцы. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате падения воздушного шара в селе Кульчиевцы погиб 53-летний житель Прилук.

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Об этом рассказала "Сегодня" пресс-секретарь МВД в Хмельницкой области Инна Глега.

Вместе с погибшим на борту находились еще четыре человека – все они получили травмы различной степени тяжести.

"На борту находились двое жителей города Хмельницкий, жительница города Подольский, также супруги из Прилук. К сожалению мужчина из Прилук, которому было 53 года, погиб на месте события. Другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести", – рассказала она.

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Напомним, инцидент произошел в субботу, 22 мая, вечером вблизи с. Кульчиевцы, в районе кладбища. Пролетая над линией высоковольтных передач, воздушный шар задел корзиной электрическую линию, что повлекло опрокидывание корзины, в которой находились люди.

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Также мы писали, чтово Львовской области мужчина разбился, выпав из корзины воздушного шара.

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