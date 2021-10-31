Крутить головой уже не нужно. В "Дії" упростили получение COVID-сертификатов – инструкция

В приложении "Дія" упростили получение COVID-сертификатов. Теперь для этого не нужно подтверждать личность с помощью Photo ID, достаточно авторизоваться через Bank ID или Mobile ID.
Об этом сообщили в пресс-центре Минцифры.
"Теперь для этого не нужен КЭП и Дия.Подпись, для которой нужно было подтверждение личности с помощью Photo ID. Чтобы сгенерировать COVID-сертификат как на портале, так и в приложении "Дія", достаточно авторизоваться через BankID или Mobile ID", - говорится в сообщении.
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Как получить сертификат в приложении?
- Обновите приложение "Дія" до последней версии в AppStore или Google Play.
- Нажмите "Услуги" и выберите "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат".
- Поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дію".
Как создать сертификат на сайте?
- Авторизируйтесь на портале.
- В меню "Услуги" нажмите пункт "Здоровье", затем – "COVID19-сертификат о вакцинации".
- Согласуйте передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дію".
Бесконечное мотание головой: как в Сети шутят о Photo ID
Многие пользователи не могли получить сертификат о вакцинации именно из-за Photo ID, которой нужно было подтвердить личность. Программа просила крутить головой в разные стороны и моргать, однако, как говорят пользователи, проверку они пройти не могли. И об этой системе вскоре начали шутить в соцсетях.
Украинцы часто говорят, что после нескольких попыток подтвердить личность уже кружится голова. Бесконечное мотание головой утомляет.
А вот еще один мем о Photo ID:
"Придумал приложение "Безнадія". Ничем не отличается от "ДІї". Единственное, что на ней вообще нельзя пройти авторизацию", - написал Руслан Горовой.
"В течение дня я пытаюсь создать цифровую подпись "Дії", чтобы получить сертификат. Мотание головой влево-вправо, моргание глазами. Думаю, что это специально сделано, чтобы люди, во-первых, научились правильно выставлять свет. Во-вторых, хоть как-то вспоминали о спорте", – написала Снежана Гусаревич.
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