Крылатые парашюты, меч Сагайдачного и генерал без булавы: ВСУ вводят новые эмблемы (графика)

Вместе с высшим офицерским составом новые эмблемы получили еще ряд войск и служб

Украинская армия продолжает менять не только форму, но и эмблемы на воротничках и знаки на беретах. Об этом полковник Игорь Непота из отдела разработки и внедрения военной символики ВС Украины рассказал на сайте Минобороны.

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По его словам, зубчатка как эмблема обозначала принадлежность к высшему офицерскому составу, исчезла с генеральских погон, но вернулась на свое историческое место – на воротник [слайд 1].

Оказалось, что использование в первой версии правил ношения формы эмблемы на воротник по роду войск в сочетании со скрещенными булавами не отражало в полной мере назначения в высшего офицерского состава. Ведь "генерал" (с латинского generalis – общий) предназначен для управления подразделениями различных видов и родов войск, то есть отображения на форме его предыдущей специальности было лишним.

Наряду с высшим офицерским составом новые эмблемы получили еще ряд войск и служб.

Эмблема войск связи, специалистов автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности претерпела определенные изменения. Центральный медальон с изображением буквы "і" был заменен на стилизованное изображение электрической искры [слайд 2].

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Для десантно-штурмовых войск внедрена эмблему на воротник, в миниатюре она повторяет изображение беретного знака – окрыленный парашют, на который наложен пылающий меч [слайд 3].

На эмблеме медицинской службы золотую "звезду жизни" заменили жезлом Эскулапа, который обвивает змея [слайд 4]. Ветеринарная служба вместо серебряной "звезды жизни" получила изображение извивающейся змеи, которое было введено для ветеринарных старшин еще в 1918 году [слайд 5].

Чтобы эмблема частей радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки была "читабельной" и отличалась от символики частей РЭБ российских оккупационных войск, в качестве новой эмблемы предложен контурный щит, на который наложена "молния" [слайд 6].

Эмблема на воротник Военной службы правопорядка претерпела косметические изменения: ее поле выполнено прорезным, однако она должна изготавливаться из желтого металла, чтобы быть одного цвета с пуговицами и звездами на униформе службы правопорядка [слайд 7].

Эмблему военной-топографической службы было решено оставить без изменений [слайд 8].

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Кроме замены существующих эмблем, введены еще четыре новых: для специальностей, которые не получили собственных эмблем в "Правилах ношения военной формы одежды" в 2017 году.

Впервые в истории украинской армии введена отдельная эмблема для армейской авиации – окрыленное острие копья, дающего возможность воину наносить поражения врагу издали [слайд 9].

Морская пехота получила эмблемы в виде меча Сагайдачного и скрещенных мушкетов, наложенных на стилизованный якорь [слайд 10].

Государственная специальная служба транспорта в качестве эмблемы получила "колесо Меркурия", наложенное на понтонный якорь [слайд 11].

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Беретний знак радиотехнических войск и войск связи теперь представляет собой круг, в центре которого расположено рельефное изображение индикатора кругового обзора с крестообразным расположенными изображениями орбит и четырьмя молниями по диагонали [слайд 12].

Как и в случае с эмблемами Военной службы правопорядка, беретний знак военных правоохранителей тоже выполнен прорезным [слайд 13].

Морские пехотинцы наконец-то получили беретний знак, выполненный в единой стилистике с другими подобными знаками отличия. Потому что окрыленный меч, наложенный на якорь, внешним видом выбивался из общей стилистики беретних знаков [слайд 14].

По той же причине беретний знак Государственной специальной службы транспорта Украины, центральный элемент которого повторяет эмблему на воротник, вписан в круг [слайд 15].

По мнению Минобороны, указанные изменения устранили ряд пробелов в порядке ношения военной формы одежды и сделали ее более привлекательной и практичной.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Минобороны продолжит модернизировать униформу и экипировку для ВСУ. Продолжаются разработки и военные испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки.

Напомним, в 2016 году генералы получили новую форму. На ней теперь погоны имеют современный вид украинского образца, вместо привычной большой звезды.

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