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Крым идет под воду, а Россия противодействует "Крымской платформе" – главные новости за ночь

19 июня 2021 6:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Аваков раскритиковал Данилова за слова о Крыме, а тот заявил, что российская сеть магазинов Mere на территории Украины работать не будет

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Возможный запрет сети магазинов Mere

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская сеть магазинов Mere на территории Украины работать не будет. По его словам, открытие магазинов, которые являются проектом владельцев сети дискаунтеров "Светофор", является спецоперацией российских спецслужб.

"Это спецоперация российских спецслужб, которые имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время производственного процесса для достижения своих политических целей", - рассказал Данилов.

Крым идет под воду

Дождь в оккупированном Крыму не утихает несколько дней, а уровень воды подбирается уже до второго этажа. Поток напоминает цунами – сметает все на пути. Центр Ялты перекрыт – в городе чрезвычайное положение и объявлена ​​эвакуация людей. Те, кто осмелился выйти на улицу – держатся за заборы и столбы, чтобы не утонуть.

Аваков раскритиковал Данилова за слова о Крыме

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупированный Крым длительное время просил воды, а сейчас там "даже не знают, что с ней делать" На брифинге он сказал, что "Господь Бог слишком много им дал воды сразу".

На что министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал: "Крымская природная катастрофа – для меня не повод для шуток и злорадства".

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Россия противодействует "Крымской платформе" – Кулеба

Министр иностранных дел заявил, что Россия противодействует украинской инициативе под названием "Крымская платформа", однако, Москве не удастся помешать.

"Россия противодействует "Крымской платформе", каждый день работает над тем, чтобы помешать этому успеху Украины. Несмотря на все эти попытки, Россия нас не остановит", – сказал Кулеба.

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По его словам, некоторые страны подтвердили, что примут участие в саммите Крымской платформы – это станет "самым масштабным событием за последние 30 лет".

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