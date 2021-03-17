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"Крым нах... не нужен": бывший мэр Севастополя рассказал о настоящих целях России

17 марта, 19:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Виктор Семенов после оккупации РФ Крыма поехал в Севастополь

Первый мэр Севастополя Виктор Семенов рассказал, что член подкомиссии по Черноморскому флоту на территории Украины обвинил его в оккупации Крыма, потому что тот не отдал город еще в 1994 году.

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В интервью изданию "Гордон" он рассказал, что после увольнения из Министерства иностранных дел Украины в 2014 году поехал в Севастополь, где встретил знакомых из российской части подкомиссии по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины.

"Разговорились. Я настаивал, что все произошедшее незаконно. Один из присутствующих сказал: "Виктор, хватит обвинять Путина (президента РФ. – Ред.), обвиняй лучше себя. Отдал бы нам в 1994-м город – сейчас бы такого не было. А Крым нам и на х… не нужен", – рассказал он.

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К слову, в Украине снова потроллили российских дипломатов упоминанием о том, что Крым – это Украина. Эта веселая акция прошла по случаю годовщины незаконного т.н. референдума о "присоединении" полуострова к России.

Также недавно Служба безопасности Украины возле посольства РФ в Киеве установила билборд с надписью "Крым – это Украина".

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Крым Севастополь оккупация Крыма
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