Крым продолжает страдать от нехватки воды: 100-тысячной Евпатории прикрутили кран

В оккупированном Россией Крыму продолжаются проблемы с питьевой водой – еще один крупный город полуострова вынужден ограничить ее потребление. Так, поставщик водопроводной воды ГУП "Вода Крыма" сообщил, что из-за засухи с 16 ноября в Евпатории по ночам снижают давление воды в водопроводе.

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Об этом со ссылкой на подконтрольные России "власти" города сообщает Интерфакс.

В Евпатории живет больше 100 тысяч человек, город известен детскими здравницами. И если ситуация с водой не будет исправлена – в курортный сезон все станет только хуже.

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Напомним, в Крыму с 2019 года маловодие. В августе в Симферополе и 39 населенных пунктах вокруг него ввели подачу воды по графику.

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В сентябре водоснабжение ограничили в Алуште и некоторых других населенных пунктах Южного берега Крыма. В октябре в Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за дефицита воды, а в Белогорске снизили давление в водопроводе.

Сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты ужесточают график подачи воды в Симферополе. Начиная с 17 ноября местные жители смогут пользоваться водой дома максимум 4 часа в день.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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